Los motivos de Achraf y el Real Madrid para aceptar la oferta del Inter de Milán

Achraf Hakimi jugará la próxima temporada en el Inter de Milán. El defensa ya se ha despedido del Borussia Dortmund después de dos años intensos, bonitos y sobre todo que le han servido para crecer como futbolista después de formarse en las categorías inferiores del Real Madrid.

El jugador salió hace dos años del Santiago Bernabéu para comenzar una nueva aventura en la Bundesliga como cedido. Dos años de préstamo que han dado sus frutos para hacer de él uno de los mejores laterales derechos del mundo. Un auténtico número uno.

Sin embargo, eso no le ha servido para ganarse un puesto como titular en las filas blancas. Zinedine Zidane sigue apostando por Dani Carvajal como su lateral derecho para las grandes galas. Y es precisamente la presencia del de Leganés lo que cierra las puertas de momento al internacional marroquí.

Carvajal en el Valencia - Real Madrid EFE

Carvajal es indiscutible en este Real Madrid. El también canterano se lo ha ganado por sus propios méritos y para Zizou nunca ha habido discusión con él. Achraf lo sabe y también que él no puede volver a ocupar un rol secundario si no quiere ver cortada su progresión en la élite del planeta fútbol.

Además, el conjunto merengue no tiene urgencias en esa posición. Además de contar con el internacional español, ahora vuelve un Álvaro Odriozola que abandonó la disciplina madridista durante el pasado mercado de invierno ante la falta de minutos, aunque tampoco ha tenido suerte en el Bayern Múnich.

Álvaro Odriozola y Julen Lopetegui, durante un partido

Y no solo el donostiarra, también pueden hacer las veces de lateral derecho tanto Nacho como Militao, ambos centrales, pero que ante una urgencia podrían jugar ahí. Con el regreso de Odriozola más la baza de los dos anteriores, esta especie de decepción porque no llegue Achraf no duele... tanto.

Sin sitio, de momento

No tiene por qué ser un adiós este fichaje de Hakimi por la entidad milanesa. El jugador tenía claro que quería seguir su carrera en un club que le garantizase tener minutos importante, algo que ya ha venido disfrutando durante las dos últimas temporadas.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Las mejores aptitudes de Achraf sobresalen con un 3-5-2, un sistema poco habitual en los planes de Zidane. Es ahí como carrilero donde consigue un mayor protagonismo por su velocidad, regate, desparpajo y también buen golpeo del balón. Estas características pueden verse potenciadas en un equipo como el Inter de Conte. Algo que habría seducido también al jugador para elegir esta oferta y no otras.

Oferta económica

El dinero que los nerazzurri pone sobre la mesa también ha corrido a favor del cierre de la operación. Un movimiento que se cerrará en torno a 40 millones de euros más otros conceptos en forma de variables que aumentarán este montante. Además, al futbolista le han tentado con ese contrato por los próximos cinco años y con un sueldo también superior al que podría haber percibido, presumiblemente, de haber continuado de blanco.

Motivos tanto económicos como deportivos y también tanto para el Real Madrid como para Achraf Hakimi para decidirse por que la salida rumbo al Giuseppe Meazza era lo mejor para todas las partes.

