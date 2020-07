Zidane explica la salida de Achraf: "Hay una parte económica y otra deportiva"

Zinedine Zidane se volvió a poner en frente de los medios de comunicación para analizar el partido de este jueves contra el Getafe. El técnico francés habló sobre la actualidad que rodea al equipo blanco y la forma en la que llega a un choque crucial para la consecución de La Liga tras el pinchazo del Barcelona contra el Atlético de Madrid, este martes.

Zidane dio detalles de su plantilla antes de medirse en el estadio Alfredo di Stéfano a una de las revelaciones de la temporada. El Getafe llega al feudo blanco de Valdebebas con el objetivo de enganchar otra victoria que le permita seguir asentado en puestos europeos. Su mal regreso del parón ha puesto en peligro el objetivo del conjunto azulón, aunque su reciente victoria ante la Real Sociedad ha sido un empujón.

El objetivo de los de Zidane es seguir con su buena racha de victorias, el único resultado que conocen desde la vuelta del parón. Su situación difiere mucho de la del Barcelona, que ya suma tres empates en los seis compromisos que ha tenido desde que regresara el fútbol. Una victoria del Madrid ante el Getafe colocaría a los blancos a cuatro puntos.

Cuatro partidos en 9 días

"Lo que podemos hacer es preparar bien el partido. Decía lo del Barcelona, pero es algo de todos los equipos. Es un calendario y es lo que hay. Hay que jugar todos los partidos. Hay que pensar únicamente en el partido de mañana y estamos preparados para jugar, como también lo estará el Getafe".

Dudas con Hazard

"Sabemos que es un jugador fundamental y muy bueno. Los rivales lo saben y ojalá no haya ninguna intención de hacer daño a un jugador. El rival intenta jugar fuerte contra nosotros. Con Eden hay que estar tranquilos. Ha tenido un tiempo fuera del campo con muchas dificultades y hay que ir despacio. No tengo la menor duda de que eso desaparecerá y estará muy bien dentro de poco".

Solo un punto de diferencia

"Nuestra intención es ganar los partidos y luego no se sabe nunca lo que puede pasar. Lo importante es prepararse y tenemos equipo para ello. Faltan seis partidos y estamos solo a un punto, nada más. Se va a repetir en todos los partidos hasta el final. Si miras a los demás es lo mismo. Hemos ganado cinco partidos, pero no significa nada. Hay que seguir y repetir lo que estamos haciendo".

Salida de Achraf

"Achraf es jugador nuestro pero puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada y hay dos cosas: la parte económica y la deportiva. Sabemos la situación de las dos cosas. No es el momento de hablar de eso. Pueden pasar cosas en breve, pero mi parte es la deportiva. Es lo que me interesa más. No digo que no me interese la situación de Achraf, pero es la parte del club".

Conversación con Achraf

"No hay respuesta. Hay un club, un jugador y un entrenador. Hay cosas que se deciden y cada cosa es importante".

Ganar no cambia nada

"No sabemos lo que pasará mañana. Si ganamos, no pasará nada definitivo. Vamos a seguir nuestra línea. Solo queremos seguir con nuestra energía que es buena. Hay que mantenerla y tenemos un rival muy difícil. Vamos a intentar buscar la solución para ganar el partido".

LaLiga y los horarios

"Ellos hacen su trabajo y yo el mío".

No se ha ganado La Liga

"Para nada. Es solo la realidad y la realidad es esta. Son 16 puntos. Hasta que no seamos campeones, no podemos decir nada. Hay que respetar al rival. Hay que continuar y seguir. Los rivales están ahí y van a hacer lo posible para ganar esta Liga. Nada de confianza ni decir que esto se acabó. Lo viví tanto como jugador esta situación, hablo desde la experiencia, y los jugadores lo saben perfectamente. No hemos ganado absolutamente nada".

James quiso irse en verano

"Está diciendo la verdad. Quiere jugar más y es normal. Pero James está aquí, entrenando y estamos todos juntos. Seguiremos hasta el final de esta manera".

La importancia de Casemiro

"Son todos importantes. El trabajo de cada uno en el campo es espectacular. Sabemos la importancia de Case en su rol, en lo que nos aporta. Da equilibrio siempre al equipo y si puede dar más nos puede beneficiar".

Así es su Madrid

"Es un poco de todo. Se habla del equipo. La jugada del gol de Casemiro es espectacular desde el principio. Recuperamos el balón, un duelo de Sergio y luego la jugada de Karim y Case. Lo más importante no es el dibujo es lo que pueden dar más al equipo. Cada uno sabe su rol y pueden dar más. Me gusta el jugador que sale de su posición y puede hacer otra cosa, de vez en cuando".

El factor calor

"Con nuestro equipo, porque no estoy solo, cuidamos mucho la recuperación. Es muy importante. Primero por la situación que hemos vivido por la vuelta al trabajo y ahora se añade el calor, que hasta ahora se ha podido más o menos, pero sabemos que va a hacer un calor tremendo. Por eso la recuperación es tan importante, no es solo descansar un poco. Buscamos llegar al cien por cien o más al partido".