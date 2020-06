El Rennes no quiere vender a Camavinga: "No aceptaremos 80 millones del Real Madrid"

Camavinga no se moverá de Francia salvo sorpresa, al menos este verano. Desde el Rennes se han ido sucediendo los mensajes en contra de la venta del mediocentro, mientras el jugador lleva siendo vinculado con el Real Madrid prácticamente toda la presente temporada.

En esta línea de 'no' a la salida del joven centrocampista se ha posicionado ahora Iorian Marice, el recién fichado por el Rennes para asumir el cargo de director deportivo y que llega procedente del Olympique de Lyon. Este ha descartado una posible operación con el Real Madrid, aunque la oferta del club blanco alcanzase los 80 millones de euros.

"La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millones como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando en el Rennes", ha asegurado en declaraciones para RMC Sport.

Eduardo Camavinga, en un partido con el Rennes Instagram (e.cama10)

"Cabe señalar que el jugador tiene ambición quizá tiene el deseo de irse a jugar a otro lado, le escucharé, pero de momento está con contrato en el Rennes y ya veremos con calma cómo funciona el mercado de fichajes", ha sentenciado el director deportivo, quien tampoco ha ocultado el interés en Salisu y que están en plena negociación con el Valladolid.

El sueño del Madrid

El joven Camavinga quiere llegar al Santiago Bernabéu tarde o temprano. Antes que él, otros vieron frustrado su fichaje por el conjunto merengue y acabaron quedándose si poder vestir la elástica blanca nunca. El mediocentro no quiere ser otro nombre que se una a esta lista y por eso desde su entorno han deslizado que su sueño es jugar en el Real Madrid.

La crisis del coronavirus no ha ayudado a su situación. Con la Ligue-1 acabada y los equipos concienciados de que este verano no podrá haber una ventana de transferencias con traspasos millonarios, ni el Rennes quiere dejar salir a la emergente estrella ni el club español pagará cualquier precio.

Camavinga, en un partido del Rennes EFE

Mientras desde Concha Espina se han mantenido cautos y no han confirmado ninguna oferta por él, desde Francia sí que han ido hablando de este culebrón. Nicolas Holveck, actual presidente del club galo, ya aseguró hace tan solo unos días que no se esperaba grandes movimientos en el mercado de fichajes.

"Estamos actualmente en una crisis espectacular. Cuando vemos a los grandes clubes, no estoy seguro de que vaya a haber grandes movimientos. Todavía no hemos fijado un precio por Camavinga pero sí hemos decidido que seguirá con nosotros la próxima temporada porque somos un equipo ambicioso", dijo el dirigente del Rennes.

Mientras que un periodista muy cercano al jugador y a su familia, Benjamin Idrac, ha asegurado que Camavinga quiere acabar en el Santiago Bernabéu: "El futuro de Camavinga está en el Real Madrid, ni en el PSG ni otro club. Él lo tiene muy claro. La única duda es si este verano o al siguiente. Hay un deseo del chico y de sus padres con el Madrid".

