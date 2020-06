Hart: "No me hago ilusiones de que el Madrid me llame para quitarle el puesto a Courtois"

Después de 17 años como profesional, Joe Hart se encuentra ante un escenario nuevo en su vida. Este 30 de junio ha finalizado su contrato con el Burnley y se encuentra sin equipo. Por ello, ha concedido una entrevista para la BBC en la que habla sobre el tema y también bromea con una posible llamada del Real Madrid.

El guardameta, de ahora 33 años, vivió sus mejores años con el Manchester City, llegando incluso a convertirse en uno de los porteros más valorados en el planeta fútbol. En este momento no pierde la esperanza e incluso bromea sobre su situación.

"No me hago ilusiones de que el Real Madrid me vaya a llamar para quitarle el puesto a Courtois, pero seguro que hay mucho por venir. Solo necesito que alguien crea en mí y le devolveré esa fe", comenta el portero.

Joe Hart en uno de sus partidos con la selección inglesa. Foto mancity.com

"Recuerdo quién soy. Aprendí desde pequeño a mantener las cosas en perspectiva. Debes ser fuerte en la autocrítica, analizar lo que haces y sentirte bien con eso", continúa el cancerbero inglés. "Para ser un portero, soy joven y más joven aún en la edad mental, porque solo quiero ir debajo de la portería y que me tiren balones", sentencia Hart.

Cambio de rol

No se sabe aún que ofertas pueden llegarle al guardameta, quien ha llegado a ser 75 veces internacional con la selección de Inglaterra. Sin embargo, y pese a sus años como titular indiscutible en el Manchester City, en la presente temporada con el Burnley no ha disputado ni un solo minuto en la Premier League.

Sí ha participado en otras competiciones. Dos partidos en la FA Cup, recibiendo cuatro goles, y un encuentro en la EFL Cup, en el que encajó tres tantos ante el Sunderland. 270 minutos en total en la temporada 2019/2020, un balance muy pobre para uno de los mejores porteros de la última década en el Reino Unido.

Confía en que llegue un equipo que le dé los minutos que necesita y desea. "He estado año y medio en el banquillo pero eso no va a poder conmigo", afirma un Joe Hart que pese a haber pasado por unos meses complicados no tiene pensado colgar los guantes en un futuro próximo. Es más, por eso pone de relieve que para la posición que juega aún es joven y, más importante, se siente joven y preparado para nuevos desafíos.

