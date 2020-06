La petición de Butragueño a Mónica Marchante: "¿No me preguntas por la jugada del partido?"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, elogió el taconazo de Karim Benzema en la asistencia a Casemiro para el gol del triunfo ante el Espanyol, aseguró, en el micrófono de Mónica Marchante de Movistar+, que fue una acción "sorprendente" y "una de las mejores jugadas del campeonato".

Butragueño se rindió a la calidad de Benzema. "Es una de las jugadas de la temporada. Ha sido tan espectacular... Da una idea del talento del jugador en un momento que está de espaldas y que ve como llega Casemiro. Me ha parecido sensacional, una acción espectacular. Es una jugada sorprendente porque era difícil espera que resolviese de esa manera. Una de las mejores jugadas del campeonato", dijo en Movistar+.

Lo llamativo es que le reprendió a Mónica Marchante que le preguntase por la acción del partido, ya que hasta el final no habían comentado en ningún momento nada sobre la jugada de Benzema en el gol de Casemiro. Entre risas, la periodista de Movistar+ finalmente cedió y le permitió comentar el tanto.

El Real Madrid abre brecha con el Barcelona tras el empate de su rival por el título. Butragueño elogió la racha. "El equipo tiene mucho mérito. Son cinco victorias consecutivas y con solidez defensiva. Hoy, enfrente, un equipo en situación delicada que lo ha puesto muy difícil. Queda mucho y hay que ser prudentes".

"Tenemos que estar pendientes de lo nuestro, de intentar jugar bien cada partido, seguir con solidaridad y compromiso. Es cierto que dependemos de nosotros y debemos seguir en esta línea", añadió. Eso sí, todavía no se ve campeón. "El Madrid no tiene la liga en el bolsillo, quedan muchos partidos", sentenció el director de relaciones institucionales.

La continuidad de Zidane

Zidane sólo realizó dos cambios y Butragueño lo ve lógico. "Tenemos una plantilla muy completa y es un elemento a nuestro favor. En las cuestiones técnicas no entramos, Zizou tiene muchos recursos y los utiliza con sabiduría. Estamos encantados con él y él lo está en el Real Madrid. Queremos que esté mucho tiempo", sentenció. Esto vino a cuento de sus declaraciones antes del partido en las que comentó que no estaría 20 años entrenando.

No fue un triunfo sencillo, ni mucho menos, ante un Espanyol en situación dramática que además estrenaba entrenador con Francisco Rufete. No se lo puso fácil a un Real Madrid que no brilló, pero que encontró la solución en esa acción de Benzema, aunque le faltó rematar el partido para evitar algún susto de última hora.

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto de Zidane en esta reanudación de La Liga tras el parón por el coronavirus, algo que no conseguía en el torneo doméstico desde enero-febrero. Tratará de refrendarlo esta semana con los duros partidos ante el Getafe y el Athletic, aunque el Barcelona tiene también compromisos de enjundia ante el Atlético de Madrid y el Villarreal.



