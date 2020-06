El mensaje al Real Madrid de Achraf en sus redes sociales: una odiosa comparación con Carvajal

El futuro de Achraf parece que se resolverá este martes. Está previsto que el lateral viaje a Milán para pasar reconocimiento médico con el Inter y acordar su nuevo contrato. El lateral marroquí firmará cinco temporadas con el equipo italiano y abandonará de forma definitiva el Real Madrid por una cantidad que superará los 50 millones de euros.

La controversia con la salida de Hakimi entre la afición blanca es parte de la actualidad de los últimos días. No todo el mundo está de acuerdo en que los blancos se tengan que deshacer de un jugador de su proyección. Todo hace pensar que, en cualquier caso, el Real Madrid se guardará algún tipo de opción para tener preferencia para volver a ficharle.

El jugador ha sido el que no ha querido seguir en la entidad merengue porque no se ve titular la próxima temporada y cree que eso minaría su progresión. Achraf piensa que no puede competir con Carvajal y que para partir como suplente es mejor ir a la Serie A a no tener rival en el Inter. Pero, para dejar claro que ha hecho mejor temporada que el jugador nacido en Leganés, lo ha mostrado en sus redes sociales,

Achraf ha sorprendido este lunes compartiendo en su cuenta de Instagram una tabla de datos en árabe en la que se compara con Carvajal y Alexander-Arnold, el jugador del Liverpool. El marroquí sale mejor parado con sus números de este año que los otros dos laterales, por lo que ha mostrado músculo infiriendo que el Real Madrid no ha hecho todo lo posible para darle una opción de demostrar que es mejor que el canterano que puso la primera piedra de Valdebebas.

Con nueve goles y 10 asistencias en 40 partidos, Achraf se compara con Carvajal, un tanto y siete pases de gol, y Alexander-Arnold, tres tantos y 14 asistencias. El aún jugador del Borussia Dortmund ha lanzado un mensaje al mundo del fútbol con esta publicación y no se tapa a la hora de dejar claro que su temporada merecía más respeto del que se le ha dado.

Mejora salarial

Achraf se colocaría como el cuarto jugador mejor pagado de la plantilla después de Romelu Lukaku, Christian Eriksen y Diego Godín cuando firme su nuevo contrato de 5 millones de euros. El jugador no ha dado opción al Real Madrid para mejorar su contrato, que terminaba en 2021. Con una fuerte inversión, el Inter puede permitirse este gran contrato a pesar de que tratará de retener a Lautaro Martínez a toda costa con una renovación. El argentino por ahora solo cobra 1,5 millones.

El Borussia Dortmund, club al que sigue perteneciendo, también se ha mostrado muy interesado en firmar al lateral. "Su contrato se acaba, pero estamos interesados en encontrar una solución con él y con el Real Madrid", explicaba el director deportivo del club alemán, Michael Zorc. También el Manchester City y el Bayern de Múnich estaban muy atentos a lo que sucediera con el jugador marroquí, pero no llegaban a esas cantidades.

