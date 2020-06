La imagen de Haaland que acaba con los rumores de su fichaje por el Real Madrid este verano

Erling Haaland seguirá en el Borussia Dortmund y no fichará por el Real Madrid. Si a alguien no le parecía suficiente con sus recientes palabras sobre su continuidad tras aterrizar en enero en el equipo germano, el último vídeo publicado por el club no hace más que confirmar que el delantero noruego se quedará, al menos, una temporada más allí.

Y es que Haaland es el protagonista del vídeo elegido por el Dortmund para hacer de teaser para la presentación de su camiseta para la temporada 2020/2021. El noruego está frente a un espejo en el cual cuando pasa la balleta se le ve durante un instante vestido con la nueva equipación del Dortmund.

Cabe decir que ha habido casos de futbolistas que han presentado las nuevas camisetas de sus equipos y luego a lo largo del verano han acabado vistiendo los colores de otros clubes. Pero en el caso de Haaland, tras señalar recientemente que no se irá, esto parece ser la confirmación total de su continuidad en Alemania.

Para ver a Haaland al detalle con la nueva equipación del Borussia Dortmund habrá que esperar a este miércoles 1 de julio con la presentación oficial. La camiseta sorprende con un diseño espectacular. El amarillo es el protagonista, pero le da vistosidad a la elástica unos rayos negros que dan a la equipación un diseño moderno.

La imagen de Haaland y sus palabras antes de que afrontara este fin de semana su último partido de la temporada dan tranquilidad en Dortmund ante los rumores que le colocaron con fuerza semanas atrás en el Real Madrid. El club blanco descartó por las consecuencias del parón hacer un gran traspaso este verano y su fichaje ha podido quedar aplazado hasta 2021.

Haaland celebra un gol contra el Borussia Dortmund Reuters

Esto fue lo que dijo Haaland: "No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es mejor para mi carrera en cada momento concreto. Por eso me incorporé al Dortmund en invierno, con toda la convicción. Es uno de los mejores equipos del mundo, he firmado un contrato largo -hasta junio de 2024- y prácticamente acabo de llegar. Así que ahora no pienso en irme para nada".

Haaland, a por Lewandowski

Haaland ya tiene entre ceja y ceja un gran objetivo para la próxima temporada: ser el máximo goleador de la Bundesliga. Esta temporada lo ha sido el polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, considerado también mejor jugador de la temporada en la Bundesliga, que se proclamó máximo artillero por quinta vez.

En esta oportunidad el ariete polaco finalizó líder de los goleadores con 34 dianas, su mejor registro en una campaña, seis más que Timo Werner, delantero del RB Leipzig hasta este sábado, de quien ya se ha confirmado su marcha al Chelsea. El inglés Jadon Sancho, joven ala del Borussia Dortmund, cerró el podio de la temporada con 17 goles.

Haaland se tuvo que conformar con el sexto puesto tras sumar 13 goles, aunque teniendo en cuenta que llegó al Dortmund pasada la mitad de temporada son números muy a tener en cuenta. El curso que viene será la principal amenaza para Lewandowski.

