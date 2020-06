Streaming en directo | Espanyol - Real Madrid (La Liga)

El RCDE Stadium es el escenario en el que se cierra la jornada 32 de La Liga este domingo 28 de junio. El fútbol volvió a España ya hace dos semanas y desde aquel jueves 11 no ha parado... ni va a parar hasta el 19 de julio. Ahora toca el turno de uno de los platos fuertes del fin de semana, sobre todo tras lo sucedido en otros campos: el duelo entre el Espanyol y el Real Madrid.

Los de Zinedine Zidane llegan al partido con un claro objetivo: volver a colocarse en la primera posición de la tabla y poner tierra de por medio con el Barça. El sábado, el Barcelona no pudo pasar del empate frente al Celta después de que en los últimos minutos Iago Aspas transformase una falta directa. Esto supone una oportunidad de oro para que el equipo blanco pueda ponerse dos puntos por encima del eterno rival y amplíe sus opciones de hacerse con el campeonato.

Además, el Real Madrid tiene ganado el golaverage a los de Quique Setién, por lo que esto sería como un punto extra si los dos equipos empatan a puntos al final del campeonato y decantaría el título del lado de los blancos. Esto se debe a los dos Clásicos ya disputados este curso. En el primero, aquel polémico partido del Camp Nou que fue suspendido por los disturbios en Cataluña acabó en tablas, pero en el Santiago Bernabéu la victoria se quedó en la capital gracias a los goles de Vinicius Júnior y Mariano Díaz.

Todo ello en medio de una situación en la que el Barça está más preocupado con cuadrar las cuentas antes de que acabe el mes de junio con la venta de Arthur. El brasileño de hecho pasó reconocimiento médico ya con la Juventus, lo mismo que Miralem Pjanic, que llegará al club azulgrana para sustituirle, pero cuya contratación no se producirá hasta julio.

Así llegan

Los blancos, también preocupados por la posible salida de Achraf Hakimi, no lo ven tanto como un problema si no como una oportunidad. En cualquier caso, están completamente centrados en ampliar aún más la distancia en La Liga para dar otro golpe de efecto fuera de su estadio. Hablando de futuros, Zidane se mostró como un rara avis de la profesión y dejó claro que no va a entrenar 20 años: "Me retiraré antes".

También viene el Espanyol tocado por el despido este sábado de Abelardo Fernández. El hasta ahora técnico perico conoció la decisión durante la madrugada del viernes y Rufete se hará cargo del equipo hasta el final de la temporada. Una situación nada ideal para un equipo que era colista y que estaba a ocho puntos de la salvación antes de empezar el encuentro.

Cómo seguir el partido

