El Real Madrid quiere dar un golpe a La Liga y al Barça ante un Espanyol tocado y casi hundido

El colista de La Liga recibe al líder en el partido correspondiente a la jornada 32 del campeonato doméstico. Real Madrid y Espanyol se ven las caras en un duelo desigual a tenor de lo que dicta la clasificación, pero para el que Zidane ya avisado a sus jugadores de que será un encuentro complicado ante un equipo que se juega la vida. El empate del Barcelona contra el Celta le añade más valor al partido del Madrid si cabe.

Sorprendían los culés con su pinchazo en Balaídos y dan así la oportunidad al Real Madrid de meterse media Liga en el bolsillo. Un Real Madrid lanzado a por su objetivo de ganar la Liga aunque con claros síntomas de cansancio en su último encuentro frente al Mallorca. Mientras en Can Barça buscan excusas en sus recientes fracasos (desde los arbitrajes hasta el amplio repertorio de Setién), el Madrid busca dar un golpe sobre la mesa ante un Espanyol que este sábado destituía a su entrenador, Abelardo.

Zidane va a por todas. El técnico francés sorprendió en la víspera anunciando que su carrera de entrenador no será larga. En boca de cualquiera no llamaría tanto la atención, pero el francés ya se marchó en una ocasión del Real Madrid tras ganar tres 'Champions League' consecutivas por ver que había perdido calado en el vestuario. Ganar un título grande lo siente una obligación y no le vale la Supercopa de España ganada con nuevo formato.

De Vinicius a Isco

Va por buen camino el Real Madrid para conseguir la segunda Liga en la era Zidane. Habrá que ver con qué nos sorprende el técnico galo en el once, aunque parece que se va definiendo el rol de Vinicius como acompañante de Benzema y Hazard en ataque, aunque Asensio todavía no ha tenido la oportunidad de partir como titular tras su regreso por todo lo alto. Un buen ataque y una mejor defensa. También Isco quiere estrenarse tras el parón y una lesión de la que se ha recuperado antes de lo esperado.

Hazard, Isco y Bale durante un entrenamiento del Real Madrid

Dos goles encajados en las cuatro jornadas disputadas y una pegada aumentada tras el regreso de Hazard. La deberá mostrar en casa del Espanyol, sin sentimientos hacia un equipo al que el madridismo siempre tiene un cariño especial. Desde la labor de un Casemiro que regresa de su lesión hasta la fortaleza de un renovado Marcelo que volverá a la titularidad ante la ausencia de Ferland Mendy por sanción. Tampoco estará Modric por acumulación de amarillas.

El estreno forzado de Rufete

Por el lado perico, se convierte Rufete en el cuarto técnico del Espanyol en una temporada aciaga que, a falta de la confirmación matemática, puede poner fin a 26 años ininterrumpidos en Primera División. A siete jornadas para que finalice la competición, el equipo blanquiazul se acerca al abismo con la salvación a ocho puntos y un calendario exigente, con Real Madrid y Barcelona como principales escollos.

Espanyol contra Levante Alberto Estévez EFE

Tras regresar del parón por el coronavirus con buenas sensaciones ante el Alavés (2-0), la reacción del Espanyol fue más un espejismo que una realidad y ha acabado también con Abelardo. Desde aquel prometedor inicio, encadena un punto de nueve posibles, tras el empate contra el Getafe y las derrotas contra Levante y Betis.

La única buena noticia para Rufete con vistas a su debut es que podrá contar con todos los jugadores. La única duda de Dídac Vilà, baja por molestias ante el Betis. En la zaga, recupera al uruguayo Leandro Cabrera y al colombiano Bernardo Espinosa, sancionados uno y dos partidos respectivamente, mientras que Raúl de Tomás, que ante el Betis jugó 35 minutos, podría jugar de inicio.

Precisamente, la presencia del exjugador del Real Madrid debería dotar de pólvora y calidad en los últimos metros a una delantera sin pegada con Wu Lei y Jonathan Calleri. Necesita goles, juego, solidez y suerte Rufete para convertirse en el revulsivo que le permita mantener vivo el sueño de la salvación.

Espanyol - Real Madrid

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Didac Vilá; David López, Roca, Melendo, Embarba; Raúl de Tomás y Wu Lei.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Vinicius, Hazard y Benzema.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 32 de La Liga que se disputará en el estadio RCDE Stadium (Barcelona).