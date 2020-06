Pjanic, el fichaje del año del Barcelona es seguidor del Real Madrid

En la Ciudad Condal y en Italia se da por hecho que Miralem Pjanic vestirá de azulgrana. El bosnio llegará el Camp Nou bajo la fórmula del trueque y es que en tiempos de coronavirus hay que apretarse el cinturón. Arthur firmará con la Juventus de Turín y el todavía futbolista bianconero hará lo propio por el Barcelona.

Entre este lío de idas y venidas, lo que muchos pueden no recordar son una lista de declaraciones de amor de Pjanic hacia el Real Madrid. El Barça ficha madridismo y no es la primera vez, famoso fue el caso de Halilovic, quien tenía en su muñeca escrito a tinta "Hala Madrid", algo que más tarde se tapó.

Tirando de hemeroteca, los aficionados azulgranas tendrán siempre a mano las declaraciones madridistas de su nuevo fichaje. "Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid", dijo hace ya varios años.

Pjanic en el último partido con la Juventus Reuters

También es un confeso fan de Zinedine Zidane, leyenda del conjunto blanco y, además, su actual entreandor. "De niño decidí ser futbolista gracias a él. Era el mejor que había visto en mi vida", aseguró. Y siguiendo con sus guiños...: "Es el equipo de mi infancia -por el Real Madrid-. ¿Quién no sueña con jugar con ellos".

Cerca de cumplir su sueño

En el pasado, Pjanic estuvo muy cerca de que se confirmase fu fichaje por el Real Madrid. Cuentan que en hasta dos ocasiones el club blanco tanteó sus opciones para traerle hasta el Santiago Bernabéu. Ninguna se llegó a resolver y el centrocampista pasó de jugar para la Roma a hacerlo para la Vecchia Signora.

Ahora, con los 30 años ya cumplidos llega el momento de que ponga rumbo a España. No será para jugar en el equipo de su infancia, sino para hacerlo en su eterno rival. Se llegó a hablar en su día de que los merengues habían presentado una oferta por él de 60 millones de euros e incluso uno de sus excompañeros confirmó el interés del trece veces campeón de Europa.

Pjanic, durante un partido de la Juventus de Turín Reuters

Benatia afirmó el pasado mes de abril que "el Real Madrid intentó fichar a Pjanic" y no solo el equipo merengue, sino también el PSG. Aunque también afirmó que por los planes del centrocampista no se encontraba la opción de salir de Turín, donde es uno de los "senadores" del vestuario y ahora se va a confirmar su fichaje por el Barça.

Sea como fuere, Miralem Pjanic se quedó sin vestir la elástica blanca, algo que soñaba desde que era tan solo un niño. Seguir los pasos de su ídolo Zinedine Zidane e incluso, para poner la guinda, jugar a sus órdenes en el Santiago Bernabéu. Por la situación de la plantilla su fichaje nunca acabó de cuadrar en el ecosistema ya reinante en Concha Espina.

Situación del mercado

Con la crisis que ya está instaurada y que se prolongará en el tiempo, en el fútbol no se esperan operaciones colosales como las de años pasados. 'Hasta luego' a los fichajes que sobrepasaban los 150 millones de euros e incluso los 200 'kilos'. Es por esto por lo que jugadores como Kylian Mbappé apuntan a quedarse en sus hasta ahora clubes a la espera de que el horizonte se despeje.

Esta situación ha desencadenado que la fórmula del trueque sea aceptada por la mayoría. Tú me das. Yo te doy. Así el joven Arthur, que era una de las apuestas del Barça de presente y futuro, se va sin triunfar del Camp Nou, mientras que un veterano Pjanic de 30 años llega a la Ciudad Condal, donde nunca podrán olvidar que su fichaje estrella del verano es madridista de corazón.

