Mateu Lahoz perdona una roja al Espanyol por un pisotón sobre Carvajal

Otra acción polémica en el Espanyol - Real Madrid. El conjunto perico pudo verse con uno menos cuando los blancos ganaban 0-1 y estaba bien entrada la segunda parte. Adrià Pedrosa intentaba robar una pelota a Dani Carvajal, pero no lo conseguía y le hizo una entrada por detrás al lateral. El jugador blanquiazul pisó el tendón de Aquiles al canterano blanco y veía la cartulina amarilla.

Mateu Lahoz, en principio, dejó seguir el juego porque el balón seguía en posesión del Real Madrid. La realidad es que la jugada no fue más allá y, cuando se paró el juego, el colegiado enseñó la tarjeta al jugador del Espanyol. No hubo ni amago de revisión del VAR en una jugada que al principio de temporada costó varias expulsiones y que hubo un cambio de criterio que no ha quedado claro el resto del año.

