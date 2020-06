Ya hay árbitro para el Real Madrid - Getafe de la jornada 33 de La Liga

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado las designaciones arbitrales de la jornada 33 de La Liga. Cada vez queda menos para que se resuelva el campeonato y se decidan las cosas tanto por arriba como por abajo, con la lucha entre Real Madrid y Barcelona por el título como protagonista en esta recta final.

La próxima semana se juega la jornada 33 y los de Zinedine Zidane reciben en el Di Stéfano al Getafe. Los blancos dependen de sí mismos para cantar el alirón y acumulan cada partido que han disputado desde el reinicio del campeonato doméstico como victoria. El encargado de dirigir dicho encuentro es Juan Martínez Munuera, del comité valenciano.

Colegiado internacional para un partido en el que hay mucho en juego. Cada encuentro es una final y si los blancos se juegan el título, el Getafe tiene como objetivo jugar competición europea la próxima temporada. Antes del inicio de la jornada 32, el conjunto azulón se encontraba en puestos de la Europa League, pero esa zona de la tabla se ajusta cada vez más.

ÁRBITROS | Designaciones arbitrales para la 33ª jornada en Primera División y la 37ª jornada en Segunda División



https://t.co/xTClx8gvYB pic.twitter.com/UxgSb2n7AV — RFEF (@rfef) June 28, 2020

El otro partido estrella de la jornada es el que se celebrará en el Camp Nou el martes. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid después de haber pinchado por segunda vez en el reinicio liguero. Los culés empataron contra el Celta de Vigo después de que Iago Aspas pusiese el 2-2 en el marcador en el minuto 88, resultado que a la postre sería definitivo.

El árbitro designado por la RFEF para dirigir este partido entre azulgranas y rojiblancos es Hernández Hernández, del comité canario. Mucho en juego también en el Camp Nou. En Can Barça no se pueden permitir más disgustos y aunque ya no dependen de sí mismos, esperan que el eterno rival no sume todos los puntos que quedan todavía en juego.

Mientras, el Atlético de Madrid está en una buena dinámica de juego y resultados. Marcos Llorente destaca en especial en el ejército de Simeone y es el equipo rojiblanco el que puede poner la puntilla a un Barça que ni vence ni convence.

Designaciones de la jornada 33 de Primera

Mallorca - Celta: De Burgos Bengoechea

Leganés - Sevilla: Soto Grado

Barcelona - Atlético de Madrid: Hernández Hernández

Alavés - Granada: Prieto Iglesias

Valencia - Athletic: Estrada Fernández

Betis - Villarreal: Gil Manzano

Valladolid - Levante: Medié Jiménez

Eibar - Osasuna: Munuera Montero

Real Madrid - Getafe: Martínez Munuera

Real Sociedad - Espanyol: Sánchez Martínez

Designaciones de la jornada 37 de Segunda

Tenerife - Deportivo de La Coruña: Ortiz Arias

Elche - Cádiz: De la Fuente Ramos

Oviedo - Mirandés: Galech Apezteguía

Almería - Sporting: López Toca

Lugo - Numancia: Arcediano Monescillo

Extremadura - Rácing de Santander: Varón Aceitón

Ponferradina - Fuenlabrada: Muñiz Ruiz

Albacete - Alcorcón: Areces Franco

Huesca - Las Palmas: González Esteban

Rayo Vallecano - Málaga: Trujillo Suárez

Girona - Zaragoza: Milla Alvendiz

[Más información - Ya se conocen los horarios de las jornadas 33 y 34 de La Liga: Barça - Atleti, gran atractivo]