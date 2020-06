Zidane: "No voy a entrenar 20 años, me retiraré antes"

Real Madrid y Espanyol se ven las caras este domingo 28 de junio en el RCDE Stadium. Un duelo en el que la noticias más destacada en las horas previas ha sido la destitución de Abelardo y el nombramiento de Rufete como nuevo entrenador perico. Para analizar el partido, Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Nueva final

"Sabemos desde el principio que es partido a partido. Quedaban once finales y ahora hemos ganado cuatro. Pero hay que seguir con lo que estamos haciendo, que no hemos ganado nada todavía. El partido ante el Espanyol será complicado hasta el final, ellos necesitan los puntos. Tenemos que concentrarnos y saber que estamos ante otra final. Tenemos que jugar el partido a tope".

Destitución de Abelardo

"Bueno, no tengo que decir nada de eso. Si es bueno o malo. Es una decisión del club. Lo que puedo decir es que lo siento mucho por Abelardo. Son momentos complicados y lo siento por él".

Sergio Ramos

"Se veía que podía conseguir lo que está logrando. Tenía cualidades y sobre todo personalidad. Él quería ganar, él tenía ganas de hacer historia en este club. No estoy sorprendido por lo que está haciendo Sergio. Tenemos suerte de tener un jugador así y espero que sea así hasta el final. Yo no voy a entrenar 20 años, me retiraré antes. Como soy un entrenador atípico, puede pasar de todo".

Sergio Ramos habla con sus compañeros sobre el terreno de juego REUTERS

¿Cuánto tiempo quiere entrenar?

"Va a pasar así conmigo. No lo sé. He dicho 20 años, pero no sé cuántos. No planeo nada, en mi cabeza es día a día. Es el día a día lo que me mola, lo que me motiva. En mi cabeza siempre he sido futbolista, he hecho casi 18 años de jugador. Cuando me preguntaban si sería entrenador decía que no, pero mírame. Aunque esto desgasta mucho. No estaré 20 años, seguro".

¿Mejor futbolista o entrenador?

"Fui mejor futbolista que entrenador, desde luego. Estoy contento con lo que hecho. Sobre todo por haber terminado mi carrera como jugador en el Real Madrid, eso es lo más".

Importancia de la defensa

"A mí me gusta jugar, el fútbol, estas cosas. Pero el factor defensivo es lo más importante hoy en día. Tenemos jugadores comprometidos con lo que estamos haciendo. Defender no es una cuestión de cuatro o cinco jugadores, es una cosa de todos, una actitud de equipo. La verdad es que es muy importante para ganar cosas".

¿Quiere entrenar a Mbappé?

"Tengo la suerte de poder estar en este club y entrenar aquí. No me gusta decir la palabra suerte, porque al final en la vida no es cuestión de suerte, sino en creer en lo que haces y disfrutar de lo que tenemos. ¿Hasta cuándo? Eso no me importa. Sí que puedo decir que tengo suerte de entrenar a los mejores. Si estás en el mejor club del mundo, tienes a los mejores, por eso sí disfruto. Donde más disfruto es en los entrenamientos, es la hostia ahí".

Mi futuro es lo de menos aquí

Riyad Mahrez

"Es muy bueno, es un jugador diferente. Vertical, con mucha calidad, que siempre se enfoca en la portería. No es un jugador mío, es de otro equipo".

Buen estado del equipo

"No, nada. Al final no hemos cambiado nada. Los jugadores en 60 o 70 días no hicieron mucho con el balón en sus casas. No hay nada especial, lo que sí puedo decir es que la falta de entrenar con el balón todos los días ha hecho que todos tengan hambre y eso se refleja en el campo, sobre todo en los entrenamientos".

Su futuro

"Nadie debe interpretar lo que digo. La realidad es esta. Estoy en el mejor equipo del mundo y estoy bien. No estoy pensando en lo que va a pasar. Aquí cuando pierda un partido me van a criticar. No cambia nada ni en un lado ni en otro. No hemos ganado nada, es lo que les digo a mis jugadores 'hay que trabajar fuerte', esto va a marcar la diferencia. Nosotros ponemos el foco en lo que podemos controlar. Mi futuro es lo de menos aquí".

Jugar ante el colista

"No nos vamos a confiar. Sabemos que jugamos el primero contra el último, pero esto en el fútbol no vale nada. Ellos querrán ganar tres puntos en su casa. No nos vamos a confiar. Lo mismo pasó contra el Mallorca, sabemos lo que queremos y tenemos que meter determinación en el partido. Vamos a intentar ganar los tres puntos, pero el Espanyol va a intentar hacer exactamente lo mismo".

Zinedine Zidane observa a sus jugadores desde la banda del Di Stéfano REUTERS

"Sabemos dónde estamos y la dificultad de esto. Pero no va a cambiar nada. Lo importante es la dinámica que tú metes cada día y yo creo que la nuestra es buena ahora. Tenemos que seguir. Hay equipos que vuelven con dificultades y otros un poco mejor. Pero estamos todos en el mismo barco y todos tenemos muchos partidos, mucho desgaste... Hay que recuperar bien, centrarse en los detalles. Ahora tenemos un partido, nos faltan siete y ahora solo pensamos en el partido de mañana".

Estado de Vinicius

"Todos los jugadores saben dónde están. Todos tenemos altibajos. Cuando estás bajo, tienes que trabajar. Ahora estamos en un momento bueno, Vini también. Tiene 20 años, disfrutamos con lo que están haciendo, pero hay que ir despacio, despacio con todos. Estamos en un camino en el que nos fijamos en el equipo, eso es lo bueno".

Dúo Varane-Ramos

"Pienso que lo que hacen es bastante excepcional. No me gusta hablar de un jugador o de dos, porque es el equipo lo que importa. Pero creo que este dúo es muy importante para el club, es excepcional y dan muchas alegrías, sobre todo a mí como entrenador. Es la mejor pareja de centrales que hay".

