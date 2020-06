El Real Madrid con todo listo para conseguir una nueva victoria en La Liga

Este domingo, el RCDE Stadium acoge el partido entre el líder y el colista de La Liga. Es decir, el Espanyol recibe al Real Madrid en el encuentro correspondiente a la jornada 32 del campeonato doméstico. Los blancos ya han acabado de preparar el duelo y lo han hecho en Valdebebas.

Este sábado el equipo merengue ha llevado a cabo el último entrenamiento antes de poner rumbo a Barcelona para jugar el encuentro ante un Espanyol que poco más de 24 horas antes ha decidido destituir a Abelardo y nombrar en el lugar del hasta ahora técnico periquito a Rufete, que ejercía las funciones de director deportivo en el club.

Con este convulso escenario y con los dos equipos necesitados de los tres puntos, los pupilos de Zinedine Zidane se han ejercitado para sumar la que puede ser su quinta victoria consecutiva desde que se reinicio La Liga el pasado 11 de junio. La sesión matinal comenzó con ejercicios de calentamiento con y sin balón.

Toni Kroos ante Brahim Díaz, en el entrenamiento del Real Madrid

Tras esto, los futbolistas blancos llevaron a cabo trabajo de posesión, combinación y presión en zonas reducidas con los jugadores divididos en varios grupos. Por otro lado, los porteros se ejercitaron de forma específica para después unirse al resto de sus compañeros en los ejercicios de táctica. El entrenamiento de este sábado finalizó con un partido en campo de reducidas dimensiones.

Ausencias

Todos no trabajaron al mismo ritmo en Valdebebas. Zidane sigue teniendo bajas en su plantel. Tanto Luka Jovic, como Nacho y Lucas Vázquez se ejercitaron al margen de sus compañeros y lo hicieron de forma individual sobre el césped. Los tres apuran sus opciones para poder ayudar al equipo en el objetivo de cantar el alirón cuando acabe la temporada 2019/2020.

Lucas Vázquez, en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

Estos tres futbolistas causan baja para el encuentro ante el Espanyol, pero no solo ellos. También Ferland Mendy y Luka Modric se perderán el partido. Ambos vieron la amarilla en el duelo contra el Mallorca el pasado miércoles y deben cumplir ciclo de amonestaciones, tal y como le ocurrió a Casemiro, precisamente, en el choque ante el conjunto bermellón.

A por la quinta

Desde que el equipo reanudó los entrenamientos después del parón de la actividad por la crisis del coronavirus, los futbolistas mantuvieron un discurso firme: quedaban once finales y las finales se ganan. Dicho y hecho. Desde que se reinició el campeonato doméstico, cada partido se ha saldado para los blancos con la suma de tres nuevos puntos.

Zidane ha insistido en la rueda de prensa previa que no será un partido fácil pese a que juegan ante el colista: "Sabemos desde el principio que es partido a partido. Quedaban once finales y ahora hemos ganado cuatro. Pero hay que seguir con lo que estamos haciendo, que no hemos ganado nada todavía. El partido ante el Espanyol será complicado hasta el final, ellos necesitan los puntos. Tenemos que concentrarnos y saber que estamos ante otra final. Tenemos que jugar el partido a tope".

[Más información: Horario y en qué canales ver el Espanyol - Real Madrid de la jornada 32 de La Liga]