Sergio Ramos responde a Piqué: "¿Los árbitros? Que no se monten películas"

Líderes. El Real Madrid se va a dormir este miércoles 24 de junio en la primera posición de la clasificación. Ello gracias a la victoria del conjunto blanco frente al Mallorca por 2-0. Vinicius Júnior fue el encargado de abrir la lata, en un gol que llegó con polémica ya que los jugadores del Mallorca reclamaron una falta previa de Carvajal sobre Dani Rodríguez. El segundo fue obra del capitán Sergio Ramos.

El central marcó un auténtico golazo de falta directa. Mucho había llovido desde el último tanto que firmó así el conjunto merengue en partido oficial. Hay que remontarse hasta el mes de enero de 2019 para ver el último, diana que selló Dani Ceballos contra el Betis.

Sobre su faceta más goleadora fue preguntado el capitán del Real Madrid a pie de campo nada más terminar el encuentro frente a los de Vicente Moreno. "El fútbol es colectivo y los retos personales también son motivadores, es un orgullo, pero es secundario. Es el premio a años de trabajo", afirmó el internacional español ante los micrófonos de Movistar+.

Gol de Sergio Ramos de falta al Mallorca REUTERS

Sin embargo, el triunfo no calma la ambición y la exigencia del portador del brazalete blanco. Sergio Ramos afirmó que no estuvieron tan bien como en anteriores encuentros: "El equipo ha notado el cansancio acumulado partido tras tres días, la recuperación es la que es. El objetivo era recuperar el liderato, muchas cosas por mejor, no vamos contentos, se atrancó en ciertas fases del partido".

El central también remarcó los aspectos a mejorar dentro del equipo merengue: "Todo, en general, siempre se puede. Hay que saber matar los partidos. Tener más posesión y robar en el campo contrario que te facilita todo". Y señaló que "quedan siete finales". "La Liga del coronavirus solo va a ser una y tenemos ganas de ganarla por la gente".

Reivindicación ante las críticas

Se está hablando mucho sobre los presuntos favores arbitrales que está recibiendo el Real Madrid desde que se reiniciase el campeonato doméstico. En especial se denuncia esto en la Ciudad Condal, donde incluso jugadores como Gerard Piqué no se han cortado con sus declaraciones.

"Veo difícil que el Real Madrid pierda puntos, viendo como han ido estas dos jornadas va a ser difícil. Hoy hemos perdido una oportunidad. Pero bueno, lo vamos a intentar", dijo el central catalán después de empatar contra el Sevilla el pasado viernes en la jornada 30 de La Liga, jornada en la que perdieron el liderato y dejaron de depender de sí mismos para cantar el alirón.

A Piqué le ha contestado Ramos después de la cuarta victoria consecutiva de los blancos: "Todo el ruido que se genera es porque somos líderes, antes que no lo éramos no se hablaba tanto. El VAR nos puede ayudar y perjudicar, pero no creo que haya decisiones predeterminadas, el ruido que se genera que parece que tenemos que darle las gracias a los árbitros por ser líderes, que la gente no se monte películas".

