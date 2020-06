"James prefería ir al Atlético de Madrid, el amistoso de verano acabó con la negociación"

El futuro de James Rodríguez sigue dando de qué hablar. El colombiano no está a gusto en el Real Madrid y Zidane tampoco cuenta con él, sin embargo buscarle un acomodo que satisfaga a las dos partes no parece tarea sencilla a juzgar por lo que ha contado su padre adoptivo, Juan Carlos Restrepo: "James prefería ir al Atlético".

El colombiano afirma que James tenía muchas ofertas, pero que él se había decantado por el equipo de Diego Pablo Simeone. Las negociaciones entre ambos clubes existieron, pero llegado a un punto, el Real Madrid decidió echarse atrás y no solo rompió las conversaciones si no que se quedó con el jugador.

Para Restrepo, uno de los motivos de este cambio pudo estar en el amistoso que merengues y colchoneros disputaron en Nueva York en verano que terminó con goleada rojiblanca. El partido terminó con un 7-3 que dejó a los de Zidane hundidos sin apenas haber comenzado la temporada.

Isco Alarcón y James Rodríguez

"La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido", contaba el padrastro del jugador del Real Madrid a Radio Marte. "Al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial".

Sin embargo, Juan Carlos confirmaba de esta manera lo que es un secreto a voces, el deseo de James de recalar en el rival de la ciudad: "James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia". No obstante, la oferta de los rojiblancos no fue la única: "Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también".

James se siente muy a gusto en España desde su llegada, incluso en la ciudad de Madrid, por eso una oferta de un equipo puntero procedente de la capital resultaba muy tentadora para el crack colombiano: "Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país".

La opción de Nápoles

La otra vía abierta que tenía el jugador del Real Madrid era el Nápoles, sin embargo, aceptar el camino del Atlético le obligó a cerrar la puerta de Italia. No obstante, la oportunidad vuelve a aparecer: "No creo que James haya cerrado las negociaciones con el Nápoles, un club importante con grandes perspectivas".

James Rodríguez y Zidane EFE

"Creo que para que alguien como él fuera transferido, deben estar de acuerdo en muchas partes y de muchas maneras. Creo que quedarse en España era la mejor posibilidad, especialmente si podía quedarse en Madrid. Cualquiera que sea el club del futuro, esperamos que las piezas del rompecabezas se unan como no lo hizo el año pasado. Si será un club importante como el Nápoles, bienvenido".

"Si no ha llegado a Napolés, es solo porque algunos factores no han coincidido. Cuando se enteró del Atlético, puso esa posibilidad en la cabeza en comparación con las demás por muchas razones, especialmente la familia que mencioné anteriormente", finalizaba el padrastro de James desde Colombia.

