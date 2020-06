Sneijder y su etapa en el Real Madrid: "El vodka era mi mejor amigo"

Wesley Sneijder publicará este próximo viernes su autobiografía en la que desvela cómo era su vida en el Real Madrid. Voetbal International, revista de fútbol de los Países Bajos, ha publicado un adelanto de lo que se puede leer en sus páginas destacando varias anécdotas que son bastante llamativas de la vida del jugador holandés. Sobre todo, hay muchas referencias a su vida lejos de los terrenos de juego.

"No drogas, pero sí había bebida y rock 'n' roll. Me acostumbré a eso, a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada", explica Sneijder en su autobiografía que se titula como su apellido y que ha escrito Kees Jansma.

Sneijder se separó de su primera mujer durante su estancia en el Real Madrid. "Me quedé solo y vi al pequeño, Jessey, mucho menos. Pensaba: ¿por qué estar solo si tienes suficientes amigos para pasar el tiempo libre? Simplemente, no me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amigo", describe el mediapunta de ese momento en el que tocó fondo.

La portada de la biografía de Wesley Sneijder

En ese momento no era el único jugador neerlandés de la plantilla blanca. "Robben y Van Nistelrooy me decían que no duraría mucho así. Jugué bastante bien, pero me dijeron que podía hacerlo aún mejor. Físicamente, no me daba cuenta. Soy un hombre muy fuerte, ¿verdad? Me levantaba bien a la mañana siguiente. Bueno, así soy yo", expone Sneijder en las páginas de su libro.

Su calidad siempre fue diferencial, algo que provocaba que, a pesar de la vida que llevaba, no se notase que no pasaba por su mejor momento según relata. "Jugué mucho, pero mal y menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me defendía en el campo con mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, cubría todas mis carencias con mi técnica y mi habilidad con el balón. También pensaba que nadie se daría cuenta", desvela el jugador durante dos temporadas y que llegó en 2007 a cambio de 27 millones de euros procedente del Ajax.

Wesley Sneijder ● All Goals with Real Madrid ● 2007-2009

Sneijder anunció su retirada del fútbol el pasado verano a los 35 años de edad. De hecho, comenzó su etapa en los despachos uniéndose al proyecto del Utrecht, el equipo de su ciudad natal. Inició su carrera futbolística en el Ajax. Debutó con el primer equipo de Ámsterdam en el 2003 con apenas 18 años, mismo año en el que debutó con la selección nacional de los Países Bajos. Desde entonces, y hasta 2007, se convirtió en pieza clave del equipo ajacied, equipo que abandonó con unos números de 180 partidos, 58 goles y 45 asistencias, además de una liga y tres copas nacionales.

Su paso por el Madrid

Sus grandes actuaciones en el Ajax le permitieron dar el salto al Real Madrid, donde se encontró con sus compatriotas Royston Drenthe y el ya mencionado Robben durante dos temporadas, además de la posterior llegada de Rafael Van der Vaart. Pese a sus positivos registros en la entidad blanca (11 tantos y 9 pases de gol), la llegada de otros futbolistas le colocó en la rampa de salida y se marchó al Inter de Milán con una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España bajo el brazo.

