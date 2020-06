Sergio Ramos marca un gol de falta directa para el Real Madrid un año y medio después

Un auténtico golazo es el que ha firmado Sergio Ramos durante el partido entre el Real Madrid y Mallorca disputado en este día festivo de San Juan. No hubo público en las gradas para decir 'ohhh' ante el bello tanto del capitán, pero seguro que más de uno se levantó en sus casas para festejar este gol de falta.

Y es que, además, los jugadores blancos no tienen acostumbrados a sus aficionados a marcar goles de falta directa. Hay que remontarse hasta enero del año 2019 para ver el último que consiguió el Real Madrid así. Un año y medio de sequía en faltas y ha tenido que ser el defensa más goleador el que lo firmase, para coger el testigo de Dani Ceballos.

Fue el 13 de enero de 2019 cuando el conjunto merengue vio puerta por última vez, hasta ahora, de falta directa. El encargado de firmar aquel tanto fue Ceballos, hoy en el Arsenal como cedido, y lo hizo ante su exequipo. El utrerano firmó un lanzamiento a media altura al que no pudo llegar Pau López, quien cambió el Betis por la Roma el pasado verano.

Ceballos celebra el gol de la victoria del Real Madrid ante el Betis REUTERS

En partido oficial, el equipo blanco ha gozado de casi 30 tiros, pero en ninguno de ellos acabó el balón dentro de la portería rival. Sí que marcó el Real Madrid de falta directa en un encuentro amistoso. El tanto lo firmó entonces Rodrygo ante el Bayern Múnich en Houston.

Ahora es Sergio Ramos el que toma el testigo. Mucho se ha hablado sobre la ausencia de 'francotiradores' por parte del conjunto de Concha Espina. Durante años, este rol de tirar las faltas fue cosa de Cristiano Ronaldo, pero con el adiós del luso, este puesto quedó vacante.

Sergio Ramos celebra su gol de falta al Mallorca REUTERS

El problema no es que no haya buenos lanzadores en la plantilla. Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, James Rodríguez, Isco Alarcón, Marco Asensio o incluso Karim Benzema. Todos ellos son muy finos, pero la suerte parece haber dado la espalda a los madridistas durante este año y medio que ha pasado desde el tanto de Dani Ceballos.

Sergio Ramos suma con este tanto el octavo en la 2019/2020 durante La Liga. "Siempre lo he dicho, el fútbol es un deporte colectivo. En lo personal, las estadísticas son motivadoras, es un orgullo para uno mismo. Es un premio a la constancia", señaló el capitán después de la victoria contra los de Vicente Moreno.

Sergio Ramos celebra su gol de falta al Mallorca REUTERS

"No nos vamos contentos con el partido", aseguró el defensa andaluz, quien cree que pueden hacerlo mucho mejor. También lanzó un dardo: "Cuando éramos líderes no se habla tanto, se habla tanto porque vamos primeros, creo que es así. El VAR está para ayudar. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes. Que la gente no se monte películas", sentenció.

Todo un goleador

Con este tanto frente al Mallorca en el Di Stéfano, Sergio Ramos se convierte en el primer defensa que marca ocho o más goles en una misma temporada, en lo que se refiere a las estadísticas de La Liga, desde que Ezequiel Garay lo lograse cuando militaba en las filas del Racing de Santander en la 2006/2007.

[Más información: Narración y estadísticas del partido entre el Real Madrid y el Mallorca de la jornada 31 de La Liga]