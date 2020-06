El Real Madrid defiende el liderato ante el Mallorca con el Barça en plena campaña con el VAR

El Real Madrid recibe este miércoles al Mallorca en el Di Stéfano. Los blancos quieren mantenerse como el único equipo que solo conoce la victoria desde el regreso de La Liga y sobre todo seguir siendo líderes. La victoria del Barcelona ante el Athletic, aunque solo dejase más dudas en los azulgranas, obliga al Madrid a mantener el pulso y sumar tres puntos contra los de Víctor Moreno para continuar en lo más alto.

Ocho finales le quedan al Real Madrid por delante. O también se pueden ver como etapas en una Grande ciclista en la que no vale aflojar si se quiere levantar el título en la meta. La receta de Zidane es seguir concentrados, por mucho que factores externos traten de sacar de su camino al equipo merengue. Desde las quejas arbitrales sinsentido desde Can Barça hasta los horarios de LaLiga que solo favorecen a un lado y que ya han provocado una queja forma del club.

Zidane está cansado de que no se dé valor a lo que consiguen los suyos sobre el terreno de juego. Este martes volvía a mostrar su enfado porque se hable más de otros asuntos: "Un día es los árbitros, otro los horarios. Cada día pasa algo", decía el técnico francés. Se enfoca en ganar otra final y se muestra ajeno a entrar en polémicas como igual que no quiso entrar al trapo tras los últimos lloros de Piqué.

Isco y Asensio

Vuelve Isco

Y sobre el campo habrá novedades, empezando por el regreso de Isco Alarcón. La lesión del malagueño ha quedado más en un susto. De las tres semanas que le llegaron a dar algunos se ha cumplido una. Isco regresó al grupo en el entrenamiento previo al partido y el propio Zidane confirmó su presencia en el partido. La ausencia de Casemiro por acumulación de amarillas le podría dar entrada directa en el once titular.

El equipo que saldrá de inicio es una incógnita, como acostumbra Zidane. Después de que contra la Real Sociedad saliera con Vinicius Jr. y James Rodríguez de inicio, el galo podría seguir dándonos sorpresas.

El once también estará condicionado por la disponibilidad de Sergio Ramos y Eden Hazard. El camero salió tocado del partido ante la Real, pero todo ha quedado en un fuerte golpe. Aún así, Zidane podría no arriesgar y volver a confiar en Militao. Respecto al belga, no jugó un solo minuto en el Reale Arena y tampoco entrenó el lunes con el grupo. Pero nada hace indicar que esté lesionado y todo podría ser una estrategia para dosificarle. Si juega, Zidane tiene la oportunidad de alinear a su tridente: Asensio, Benzema y Hazard.

Take Kubo se lamenta tras fallar una ocasión ante el Barça EFE

El Mallorca se encomienda a Kubo

Un Mallorca más necesitado de puntos que nunca, con el japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid, como jugador más destacado de los últimos partidos, visitará el Di Stéfano con el objetivo de dar la campanada.

Con la baza de Kubo, el equipo de Vicente Moreno intentará conquistar su primer triunfo desde la reanudación del campeonato. El parón de la La Liga por el coronavirus no ha sentado nada bien a los mallorquinistas. Solo han sumado un punto de nueve en juego, tras las derrotas ante Barcelona (0-4) y Villarreal (1-0) y el empate en casa frente al Leganés (1-1).

Situado en la decimoctava posición de la tabla con 26 puntos, a tres de la salvación que marca el Eibar y con el Leganés y el Espanyol pisándole los talones, el Mallorca necesita puntos con urgencia. Sus estadísticas como visitante no invitan al optimismo. Solo ha sumado cuatro puntos lejos de Son Moix, con un triunfo en Ipurua ante el Eibar y un empate en el Benito Villamarín frente al Betis.

Moreno recupera a uno de los pilares de su defensa, el central Antonio Raíllo, que no pudo jugar ante el Leganés por sanción, y podrá contar con el bloque de futbolistas que ha utilizado en los últimos encuentros. Entre ellos destaca Luka Romero, al que se conoce como el "Messi mexicano". Si tiene minutos ante el Madrid, se convertiría en el futbolista más joven en debutar en Primera en España, con 15 años y 229 días. El ghanés Lumor Agbenyenu vuelve a la lista tras un mes de baja por lesión.

Real Madric - Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Benzema y Hazard.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; 'Cucho' Hernández y Budimir.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 31 de La Liga que se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid).