Los problemas para encajar a Vinicius con Hazard y el tridente que quiere Zidane

Vinicius Jr. se empeña en ponerles las cosas difíciles a Zinedine Zidane cuando llegue la hora de la verdad. Hasta ahora, al técnico francés no le ha costado manejar los minutos de su equipo ante la intensidad de un calendario que da oportunidades para todos. Pero cuando llegue una finalísima, ya sea en Liga o en Champions League ante el Manchester City, el entrenador blanco estará obligado a elegir solo once.

Vinicius quiere, llegado el caso, ser uno de los elegidos y se está llenando de argumentos a base de buenas actuaciones. Sus minutos están siendo buenos desde el regreso del fútbol y aprovechó la titularidad ante la Real Sociedad. Fue un puñal por la banda izquierda y provocó el penalti que acabó en gol de Sergio Ramos. El brasileño tiene unas cualidades uno contra uno como solo otro tiene en el vestuario del Madrid: Eden Hazard.

Hazard comparte con Vinicius su electricidad... y la posición. Hasta ahora el belga ha sido una especie de 'muro' que Vinicius trata de escalar. Zidane solo ve a ambos en la izquierda y eso ha propiciado que tengan que combatir por el puesto, sin casi opción a verles juntos. Hay algo que no convence al técnico francés respecto al 4-3-3 como Hazard en la izquierda y Vinicius por la derecha. Los resultados le dan la razón.

Hazard y Modric felicita a Benzema por su gol al Valencia REUTERS

La tres pruebas de Zidane

Hasta ahora solo han coincidido un total de 78 minutos en el campo. Minutos repartidos en tres encuentros y en ninguno de ellos partiendo los dos desde la titularidad. La primera fue en la cuarta jornada contra el Levante. Hazard, que debutaba, salió del banquillo para desplazar a Vinicius a la derecha. En media hora se pasó de una ventaja de 3-0 al 3-2 y con Vinicius desaparecido en la derecha.

El segundo intento fue en octubre, en Champions contra el Brujas. Vinicius fue entonces el titular y cuando salió por la derecha la historia fue la misma durante 23 minutos. No funcionó. Y en la tercera prueba salió igual. En noviembre ante el Betis, salió Vinicius del banquillo, Hazard se mantuvo en la izquierda... y siguieron 26 minutos de vacío.

Zidane explicaba la situación en rueda de prensa este martes: "No lo veo imposible. Intento que el jugador esté lo más cómodo en el campo. Y donde esta Vini también está Eden. Me gusta meter a los jugadores en su mejor posición. Pero en el partido se puede lograr que jueguen juntos, no dudo de eso", dijo el francés.

Marco Asensio celebra su primer gol tras volver de su lesión Twitter

Asensio, en los planes de Zidane

Parece que no va a renunciar a juntar a dos de sus futbolistas más talentosos y más si Vinicius está a un nivel de forma como el visto ante la Real o, antes del parón, frente a City y Barcelona. Aunque, de momento, los planes de Zidane van por otro camino, que es el de juntar a Marco Asensio con Hazard y Benzema sobre el campo. Ese tridente es su apuesta en estos momentos y no sería extraño ver a los tres de inicio en alguno de los próximos partidos.

Mientras, Zidane va buscando fórmulas por si tiene que volver a juntar a Hazard y Vinicius. Visto que el brasileño no ha funcionado a la derecha, en la próxima ocasión podría ser el belga quien cambiara de posición sobre el campo. No le pillaría por sorpresa, puesto que en el Chelsea ya se probó en la banda derecha o de enganche. Eso sí, como blue, lo mejor de Eden llegó desde la izquierda. ¿Se atreverá Zidane a probar jugándose La Liga en cada partido?

