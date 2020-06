Simeone: "¿Marcos Llorente? No protestó y entrenó fuerte, ahora tiene su premio"

El Atlético de Madrid sumó una nueva victoria. En la jornada 31, los rojiblancos se tenían que ver las caras con el Levante y de La Nucía se volvieron a la capital con los tres puntos en el bolsillo. Sobre el encuentro ha hablado Simeone en rueda de prensa y también del más destacado de los suyos y de todo el partido: Marcos Llorente.

Sensaciones tras el partido

"Empezamos muy fuerte, con intensidad, recuperaciones en las transiciones y eso hizo que generáramos situaciones de gol. El partido lo teníamos controlado, al final del primer tiempo ellos empezaron a hacerse con dominio de juego, con características importantes y llegamos al segundo tiempo y si no agrandábamos el marcador íbamos a sufrir, porque su equipo que juega bien. Desgraciadamente no tuvimos acierto y no pudimos cerrar el partido. Apareció la de Mayoral y nos fuimos con el vértigo que nos genera el 0-1".

Diego Costa y Marcos Llorente celebran el gol del Atlético de Madrid ante el Levante EFE

Gran momento de Llorente

"Los hechos hablan por sí solos. No hace falta tener tantos halagos cuando demuestra con movimiento, actitud, presión lo que le esta pasando. Ojalá pueda mantener esta continuidad, porque trabajó mucho, sufrió mucho porque desde que llegó jugó poco. Después de ver esto que está generando en los entrenamientos le intentamos poner más adelante desde Liverpool y encontramos una característica diferente a los que tenemos a los Correa, Joao, Costa, Morata… y nos genera un futbolista más importante en el equipo".

Solidez defensiva

"Yo creo que normalmente siempre hemos tenido regularidad en la fase defensiva. Hemos recibido goles como la mayoría de los equipos, pero considero que la regularidad en la fase defensiva la hemos conseguido. Estamos teniendo mas ocasiones y peligro ofensivo y eso nos genera tener la impresión de poder ganar".

Ha igualado a Aragonés

"En ningún momento pensé competir con Luis. Saber, con la relación que he tenido con él, que estará contento desde que el lugar en el que estará mirando. Desde que en Sevilla le dije que el Atlético me quería como futbolista me dijo a que esperaba para ir para allá. No me cabe duda de que lo estará disfrutando desde donde nos está mirando. Siempre es importante ganar, en los últimos cinco partidos jugamos cuatro de visitantes y ganamos tres y empatamos uno. Vamos cambiando esa situación que nos estaba costando tanto".

Piña de los jugadores del Atlético de Madrid EFE

Quejas de Madrid y Barça

"Entiendo que lo único que nos importa es hacer lo que podemos hacer, las circunstancias no las podemos mover, nos adaptamos para competir. Lo que importa en cada partido es ganar".

Tercero de la tabla

"Después de las sensaciones del partido de Liverpool, que nos tocó ganar los dos partidos contra uno de los mejores o el mejor equipo del mundo no tenía duda de que el equipo iba a competir como lo esta haciendo. Se puede ganar o no, ante el acierto y contundencia estamos más cerca, pero que el equipo iba a competir ya lo ha mostrado. Después de ir perdiendo 2-0 por un grandísimo rival hicimos tres goles y este equipo va respondiendo sin alejarnos de la realidad. Lo que va a contar es el partido contra el Alavés".

Calidad demostrada

"Me pone muy contento. Cuando solo hay tres cambios es mas complejo y los futbolistas que no juegan se enojan. Tenemos que manejar esas situaciones, ahora teniendo cinco cambios hay futbolistas que pueden competir y habla de la buena plantilla que se ha formado para el objetivo que tenemos como club".

¿Es Llorente el delantero más en forma de la plantilla?

"Los hechos hablan por sí solos. Halagar un estado de forma como lo que se ve no tiene sentido. Hay que hacer lo contrario, generarle la situación de que después de tanto esfuerzo que hizo, entrenando siempre bien, sin protestar ni tener mala predisposición tras quedar un montón de veces fuera, al final a la gente que trabaja siempre tiene premio".

Se ha adaptado muy bien a su nuevo puesto, ¿Es el que mejor?

No, hubo in montón de futbolistas que han respondido brillante a su cambio de posición. En Argentina también, Abelairas, que era carrilero, acabó siendo el mejor en el mediocentro. Pasa porque uno tiene la visión de lo que puede pasar, pero los futbolistas son los que desarrollan. En alguna ocasión me habré equivocado, porque no somos perfectos, al poner a futbolistas donde no podían rendir al mejor nivel.