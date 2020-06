James Rodríguez: "¿Por qué no juego? Buena pregunta, a mí también me gustaría saberlo"

James Rodríguez ha concedido una entrevista a Gol Caracol donde ha hablado sobre su presente en el Real Madrid y también del futuro. Pero no solo de eso, sino también de la discutida relación que mantiene con Zinedine Zidane. El propio jugador ha desmentido que el míster se enfadase con él por viajar a Medellín por el nacimiento de su hijo.

"Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?", ha afirmado el internacional cafetero. "No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo", ha añadido James sobre su relación con Zidane y los problemas de los que se ha hablado en los últimos años.

No quiso el jugador afirmar que saldría al final de la presente temporada del Santiago Bernabéu, pero sí que ha dejado un claro mensaje sobre su futuro a la pregunta de si va a continuar en el Real Madrid: "En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones".

Lo que más duele

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar".

Su rol en el actual Madrid

"Este momento mi rol no es protagonista. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar".

Insultos a Zidane en Colombia

"No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!".

¿Por qué no juega?

"Es buena pregunta, también lo quisiera saber -risas-. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo".

¿Qué siente cuándo no juega?

"Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza".

Motivación

"Siempre hay un motivo para luchar. En pocos días cumplo 29 años, como yo me cuido y trabajo, pienso que me quedaran varios años al máximo nivel. Ahora más que nunca quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir en la élite. Cuando me propongo algo lo consigo, esa mentalidad me ha ayudado a llegar donde estoy".

Rumores con Nápoles y Atlético

"Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. El Bayern es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento. Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que el Madrid rechazó".

"Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagonista. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".

Oferta de Italia

"También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa".

Su mejor amigo en el Madrid

"Tengo buena relación con todos mis compañeros, pero con Marcelo soy muy amigo. Desde que llegué al Madrid me recibió muy bien. En los momentos malos esta mi familia, siempre. Es una bendición tenerlos".

¿Antepuso el Madrid a la selección?

"En su momento quizás pensé que eso iba a mejorar la situación para poder jugar más, pero no fue muy positivo. Mi compromiso con la selección siempre ha sido cien por cien. Quiero ser el mejor siempre y me hace mucha falta jugar con la Selección. Espero poder estar pronto ayudando a la Tricolor".

La famosa charla con Queiroz

"Con Carlos siempre se habla, pero nunca dije eso. Él sabe de mi mentalidad y las ganas que tengo de jugar con la selección. Quiero siempre ayudar y que la selección esté al máximo nivel. Esa ha sido mi mentalidad siempre, poner en la selección en lo más alto. Jugar por el pueblo y ponerme esa camiseta amarilla, me eriza la piel. Por eso quiero ser siempre el mejor cuando me convocan".

¿Cómo está físicamente?

"Las lesiones hacen parte del deporte y más del fútbol. En el Mundial de Rusia llegué con muchos partidos con el Bayern y eso me pasó factura. Pero de todo se aprende, ahora me siento muy bien. Físicamente estoy mejor que nunca".

¿Qué ha cambiado del James de 2014?

"He cambiado muchísimo en lo profesional. Cada día que pasa aprendo más cosas y eso me encanta. Soy muy curioso con mi profesión porque quiero mejorar en todo sentido. Cada día quiero ser mejor".