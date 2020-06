Zidane y las polémicas: "Cada día es algo distinto; uno los horarios, otro los árbitros..."

El Real Madrid, ya en su posición de líder de La Liga a expensas de lo que haga el Barcelona este martes, recibe al Mallorca en el Di Stéfano. Zinedine Zidane habló en rueda de prensa para analizar un día antes el duelo contra el club bermellón, que se juega la vida situado en los puestos de descenso.

Zidane compareció ante los medios de comunicación y sobre la mesa tuvo varios asuntos que tratar, principalmente la polémica reciente con los arbitrajes y los horarios. En el Real Madrid están enfadados por las quejas irracionales del lado culé y porque LaLiga beneficie al Barça con las horas de descanso respecto a sus rivales.

Además, el técnico francés habló sobre posibles dudas como Sergio Ramos y Eden Hazard, que este martes volvieron a entrenarse con el grupo. También lo hizo, para sorpresa de muchos, Isco. Zidane confirmó que estará ante el Mallorca.

Queja sobre los horarios

"Aquí cada uno hace su trabajo. Yo a lo mío. Tengo mi opinión, pero no me voy a meter en nada. Un día es los árbitros, otro los horarios. Cada día pasa algo. Lo que nos anima es el partido de mañana, que es una final".

El descanso entre partidos

"El calendario es el que es. Mi opinión no va a cambiar nada. Como parte del staff de este club solo puedo pensar en descansar, porque los partidos son los que son y tenemos muchos partidos que jugar en este tiempo. Tenemos que cuidar los detalles para la recuperación".

¿Campaña contra el Real Madrid?

"No lo sé. Hay muchas personas. El Madrid es un club importante del que se habla todos los días. Cada uno puede opinar. Uno está por el Madrid, otro por el Barcelona. Yo no me meto ni cuando está bien o mal. Cada uno hace su trabajo y es una labor difícil. Me dedico en pensar en preparar bien los partidos. Jugar en el campo es lo que nos interesa".

Compatibilidad Vinicius - Hazard

"No lo veo imposible. Intento que el jugador esté lo más cómodo en el campo. Y donde esta Vini también está Eden. Me gusta meter a los jugadores en su mejor posición. Pero en el partido se puede lograr que jueguen juntos, no dudo de eso".

Dudas con Hazard y Ramos

"Veremos mañana. Son muchos partidos en pocos días y la recuperación es muy importante. Esto es el día a día. Hoy no hicimos muchas cosas y veremos mañana como lo vamos a hacer".

Vuelve Isco

"Es una buena noticia volver a ver a Isco con nosotros. Es menos grave de lo previsto y es buena noticia. Isco estará mañana con nosotros".

Ausencia de Casemiro

"No va a jugar mañana. Esté preocupado o no, no jugará. Tendremos que hacer algo diferente".

Carvajal, sin sustituto

"A Nacho todavía le falta un pelín. Está en buen camino y esperemos que vuelva rápido. Por la posición de Carva, sabemos que tenemos una plantilla con posibilidades. Si no está Militao, pondremos a otros jugadores. Carvajal está bien y ya veremos adelante. Hay posiciones en donde tenemos muchos jugadores y otras con un poco menos".

Situación de Bale

"Mañana tenemos un partido y Gareth estará con nosotros. Es lo único que puedo decir".

Partidazo de Vinicius

"Vinicius tiene 19 años. ¿qué tiene que aprender muchas cosas? Seguramente. Pero es un chico que quiere trabajar y es lo que está haciendo. El otro día lo hizo fenomenal, no solo ofensivamente. Lo bueno es que tenemos un jugador muy bueno para el presente y el futuro del Real Madrid".

Visita de Kubo

"Está bien lo que esta haciendo. Está jugando con regularidad y eso es lo que buscábamos todos. Es un jugador muy bueno, de presente y de futuro. Me alegro por su temporada. Si puede estar mañana en su casa, mejor. Pero a parte le deseo lo mejor. Veremos el próximo año. Eso se decidirá más tarde".