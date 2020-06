Zidane: "Lo que me molesta es que se hable solo de los árbitros, es una victoria merecida"

El Real Madrid es el nuevo líder de La Liga. Los blancos supieron aprovechar el pinchazo del Barcelona en Sevilla, aunque sufrieron para conseguir la victoria frente a la Real Sociedad. Después de una primera mitad plana, Sergio Ramos y Karim Benzema pusieron los goles para conseguir los tres puntos, aunque fue Vinicius Júnior el que puso el ritmo hacia el triunfo. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Todavía falta mucho

"Hay jugadores que juegan muchos partidos, pero lo bueno es que estamos todos implicados en lo que estamos haciendo. No cambia nada. Es una victoria muy buena. No hemos cambiado nada en lo que queremos hacer. Faltan ocho partidos y esto va a ser difícil hasta el final".

Tres jugadas polémicas

"No, no lo vi. Me dijeron como siempre, pero no lo vi. En el gol de Karim, creo que le toca el hombro, pero no lo vi. A favor, en contra... Aquí hay un árbitro que hace su trabajo y nada más. Nosotros solo tenemos que pensar en lo que hicimos hoy. Es una victoria merecida".

Los jugadores del Real Madrid escuchan a Zidane durante una pausa para hidratarse REUTERS

Declaraciones de Piqué

"No lo sé. Me gustaría hablar de fútbol. El resto, ya está, no puedo decir nada".

Molesto por lo que se dice

"Lo que me molesta es que se habla solo de una cosa, de los árbitros. Aquí hay un equipo. Hay partidos que hacemos desde el inicio de la temporada y que estamos aquí sin haber hecho nada en el campo. Al final, la polémica, lo que se dice, pues no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy ha sido una victoria merecida. Cada uno puede decir lo que quiera".

Ocho finales

"Sabemos que va a ser muy difícil hasta el final. Tenemos que seguir, estamos en una buena dinámica y los jugadores están respondiendo bien. Hoy tengo que destacar la actitud, se ha visto a un equipo que quería ganar el partido desde el minuto 1".

Estado de Sergio Ramos

"Ahora le duele, pero creo que es solo el golpe, no otra cosa. Eso es una buena noticia. Pero ahora le duele un poco".

Sergio Ramos y Benzema celebran el gol del sevillano ante la Real Sociedad REUTERS

Gol anulado a Januzaj

"Yo no soy nadie, soy el entrenador, no soy el árbitro. Ha visto que estaba en fuera de juego y que el jugador molestaba a Thibaut. Nada más".

El gol y Sergio Ramos

"Creo que es el mejor defensa del mundo. Lo que está consiguiendo desde hace muchos es impresionante. Jugué un poco con él y él siempre transmite carácter y el querer ganar siempre. Esto es importante".

Satisfecho tras la victoria

"Sí, efectivamente. Se trata de una satisfacción maravillosa. Un campo y un rival complicados. No era un partido fácil, pero creo que la actitud de mis jugadores ha sido ejemplar desde el principio. La victoria es merecida, no sé ya más qué decir -risas-. Esto no cambia nada el panorama. Sabemos que La Liga se decidirá al final y lo que tenemos que hacer es continuar como lo estamos haciendo hasta ahora, con mucha dedicación y muchas ganas".

