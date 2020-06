Hasta RAC1 reconoció que no hubo robo del Real Madrid: "En un mundo sin VAR no sería penalti"

Hasta RAC1 reconoció que no hubo robo del Real Madrid

El Real Madrid se llevó la victoria en el Reale Arena y dio el salto al liderato de La Liga. Los de Zinedine Zidane cumplieron con su objetivo, que no era otro que llevarse los tres puntos de su visita a la Real Sociedad para aprovechar el pinchazo del Barcelona en Sevilla y ponerse así en lo más alto de la tabla. Pero el partido, con todo lo que estaba en juego y la tensión desde la ciudad condal, no estuvo exento de polémica.

Fueron tres acciones las que marcaron el partido, aunque el colegiado Estrada Fernández y el VAR acertaron en todas ellas. Tanto es así, que hasta durante la retransmisión del partido en RAC1 se tuvieron que rendir a la obviedad por mucho que les doliera. No lo podían creer, pero el Madrid se salvó gracias decisiones arbitrales que fueron acertadas por mucho que les pesara.

El penalti a Vinicius

Así se ve en primer lugar en el penalti a Vinicius en el minuto 50 de partido. En directo no tuvieron dudas: "Le han empujado. Penalti. Era imposible imposible que fallase. Ha enviado la pelota fuera porque le han empujado por detrás. La jugada de Vinicius es impresionante", decía uno de los comentaristas.

En la repetición se escucharon quejas, pero eran más lamentos por la intervención justa del sistema de videoarbitraje: "En un mundo sin VAR no sería penalti. Y la discusión sería que le han regalado penalti al Real Madrid", se escuchó en la retransmisión.

Gol anulado a Januzaj

Con el gol anulado a Januzaj por un fuera de juego de Mikel Merino, que entorpecía la visión de Thibaut Courtois en la portería, fueron aún más rotundos y reconocieron que el gol no debía subir al marcador: "No me lo puedo creer. Hasta aquí el gol... El jugador de la Real Sociedad le tapa. Bien anulado. Le dificulta la visión", dijo el narrador que segundos antes había cantado el gol del belga de la Real.

El gol de Benzema tras el VAR

Poco después llegó el tanto de Karim Benzema, el segundo del Madrid. Aquí sí denunciaron la 'mano' del delantero francés en directo: "Mano de Benzema. Chuta... y gol. Ha de ser mano y el VAR tiene que invalidarlo. Son manos clarísimas", decían ilusionados. Pero tras la repetición su tono cambió y se rindieron a la evidencia: "Controla con el pecho... ha de ser gol de Benzema", se escuchó.

Mientras tanto, en las redes sociales ha habido una enorme reacción de aficionados del Barcelona y hasta del Atlético de Madrid que criticaban los aciertos del árbitro que no querían reconocer. Incluso la Real alimentó la polémica con el título de la crónica de su portal web: "Así, imposible", decía. En el Madrid evitan la polémica, pero Zidane ya denotó que está cansado de estos debates injustificados.

"Lo que me molesta es que se habla solo de una cosa, de los árbitros. Aquí hay un equipo. Nosotros ganamos en el campo y hoy ha sido una victoria merecida. Cada uno puede decir lo que quiera", dijo el técnico del Real Madrid tras el partido.

