Gana 275 euros con un gol de Griezmann en el Barça - Athletic de La Liga

Después del empate en Sevilla, el Barça ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar La Liga, por lo que ante el Athletic Club, que quiere mantener sus ilusiones europeas, está obligado a sumar tres puntos para seguir en la lucha por el campeonato. Pese a las dudas en su juego, desde Barcelona se mira con mucho recelo los últimos arbitrajes de los partidos del Real Madrid, presididos por la polémica, el último de ellos en San Sebastián.

Dice Setién que este tipo de errores son "inherentes" al mundo del fútbol, pero Gerard Piqué apunta en otra dirección: "Va a ser difícil ganar esta Liga. Al no depender de nosotros..., haremos todo lo posible pero se van a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos".

En todo caso, el Barça necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. Mejor los números que el fútbol, como se demostró en el último partido ante el Leganés, saldado con un 2-0 pero con pobres sensaciones. El Athletic Club espera mantener la ilusión europea con la que ha vuelto a la competición tras el parón por la pandemia y que alimentó en la última jornada ganando al Betis en San Mamés un partido que podría haberle dejado varado en zona de nadie en la tabla clasificatoria.

Leo Messi se lamenta tras fallar una ocasión en el Sevilla - Barcelona REUTERS

En cualquier caso, el Barça parte favorito con esa condición de invicto esta temporada en el Camp Nou. Si apuestas por su victoria en Betsson, los de Quique Setién no multiplicarían demasiado tu dinero (1,34). Más arriesgado, pero más jugoso, es apostar por el empate (5,20) y por el triunfo de los leones en Barcelona 14 partidos después de su última salida triunfal del feudo azulgrana (8,60).

Si no lo ves tan claro, puedes intentar una apuesta más segura gracias a la doble oportunidad. El resultado positivo para el Barça, su victoria o un empate que no sería tan beneficioso, te haría ganar 1,08 por cada euro que apuestes. Si no crees que las tablas en el marcador sean una opción, o sea, que los culés o el Athletic saldrán vencedores, podrías conseguir 1,16 euros por cada uno que pongas en liza. En cambio, que los vascos ahondaran en la crisis de los de Setién multiplicaría por tres (3,07) tu dinero.

Los goleadores

Si hay un hombre que estaba bajo la lupa de la afición culé en los últimos partidos ese ha sido Antoine Griezmann. El francés aún no ha marcado en el regreso del fútbol español tras el parón por el coronavirus. Esta cita en el Camp Nou será trascendental porque se espera que Setién alinee a su tridente de lujo. Un gol del francés te podría hacer ganar 275 euros si pones 100 en juego.

Otro que tampoco ha marcado en la vuelta de La Liga es Iñaki Williams. Los leones no le han necesitado ya que han sumado en los tres partidos que han jugado, pero será la principal baza ofensiva de los de Gaizka Garitano en Barcelona. Un gol del canterano vasco multiplicaría por más de cuatro (4,60) tu apuesta en la casa de apuestas Betsson.

