Oportunidad de oro del Madrid en La Liga ante una Real que aún sueña con la Champions

El Real Madrid tiene este domingo la oportunidad de recuperar el liderato de Liga. El Barcelona empató esta jornada contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y con el goal average perdido con los blancos puso en peligro su primera plaza. Los de Zinedine Zidane no lo tendrán fácil, ya que visitan a la Real Sociedad en el Real Arena. Un equipo que hasta hace unos días ocupaba posición de Champions en la tabla.

Al Madrid solo le vale ganar a la Real para volver a ponerse líder. El club blanco, que se impuso en El Clásico y dio un golpe sobre la mesa, perdería una jornada después la primera plaza tras caer ante el Betis. Luego llegaría el parón. Pero la vuelta del fútbol está siendo intensa y tras dos jornadas aguantando el pulso, el Barça cedió en Sevilla. Ahora el Madrid está obligado a volver de San Sebastián con los tres puntos.

Y el partido llega con polémica, provocada por Gerard Piqué y sus quejas arbitrales. El central del Barça explotó tras empatar contra el Sevilla y de forma sutil expresó su desacuerdo con decisiones arbitrales (correctas) que beneficiaron al Madrid contra Eibar y Valencia, como el gol anulado a Rodrigo Moreno el pasado jueves. "Viendo estas dos jornadas, va a ser difícil ganar esta Liga", dijo de forma contundente.

Si bien la mayoría ha interpretado el mensaje de Piqué como una queja por los arbitrajes, Zidane no quiso entrar en guerras. En rueda de prensa, el técnico francés evitó responder. "Mis jugadores son inteligentes; no vamos a decir tonterías", se limitó a decir el entrenador del Real Madrid que siente que no están siendo beneficiados por los colegiados. Oídos sordos y con el foco puesto en ganar La Liga sobre los terrenos de juego.

Martin Odegaard, durante un partido con la Real Sociedad Instagram (odegaard.98)

Odegaard y Asensio, las atracciones

Depender de sí mismo para levantar el título de Liga. La premisa es tentadora, pero Zidane y su equipo sabe que cada partido es una final. Y en frente hay un rival muy peligroso con el aliciente de la presencia de Martin Odegaard. El noruego, que pertenece al Real Madrid y todavía no se sabe si volverá a la capital este verano, es la principal amenaza aunque tras el parón lo está pasando mal. Llega tocado, tal y como dijo Imanol Alguacil tras la derrota contra el Alavés (2-0).

Y si los focos estarán en Odegaard en el bando local, en el de los vistantes estará puesto en Marco Asensio. Está casi descartado que sea titular tras jugar el otro día sus primeros minutos de diez meses de recuperación. Pero hay ganas de volver a verle jugar después de que le bastara medio minuto y un golpe al balón para marcar tras salir desde el banquillo. Jugó 20 minutos y se espera que, al menos, repita con la misma cantidad de minutos.

Asensio marca en su regreso tras la lesión EFE

Dudas con el tridente

En el Madrid llegan al partido con confianza. La pareja Benzema - Hazard convence y entre ambos se entienden. Como ante Eibar y Valencia falta por conocer quien será el tercero que les acompañe, si lo hay. Primero fue Rodrygo y contra los de Celades, Zidane se decantó por Modric de '10', motivado quizás por la lesión de última hora de Isco Alarcón. Sin el malagueño hasta dentro de unas semanas, con Modric que podría tener un respiro y Asensio cogiendo ritmo, las opciones se reducen.

Tres futbolistas luchan por salir de inicio: Vinicius, Rodrygo y Gareth Bale. Al primero de los brasileños, Zidane no termina de verle jugando al lado de Hazard y en su banda contraria. Rodrygo dejó buenas sensaciones frente al Eibar. Por último, Bale, después de media hora sin pena ni gloria en el primer partido, se quedó sin jugar un solo minuto ante el Valencia. ¿Le dará otra oportunidad Zidane? En rueda de prensa quiso dejar claro que confía en el delantero galés tanto como en el resto de su plantilla.

La Real, de capa caída

El conjunto de Imanol Alguacil llega con dudas al encuentro tras firmar un empate muy ajustado antes Osasuna y hundirse contra el Alavés en uno de los peores partidos de la temporada. Merino aportará la consistencia de la que careció el equipo txuri-urdin en Mendizorroza, pero de poco valdrá lo que puede hacer el jugador navarro sí adelante sus compañeros no son capaces de generar el peligro que mostraban hasta el parón en marzo.

Un gol en dos partidos es un pobre balance para uno de los equipos que se había mostrado más realizador en el 2020. Alex Isak, Januzaj o Portu siguen con la pólvora mojada y ante el Madrid puede ser una buena ocasión para reivindicar su calidad. Isak fue el verdugo en la Copa del Rey en los cuartos de final con un doblete en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, aunque ahora William José le ha ganado el puesto y anda más fino.

El lateral Andoni Gorosabel volverá al once titular en lugar del sancionado Joseba Zaldua y probablemente Monreal recuperará su puesto en el lateral izquierdo tras el descanso el otro día ante el Alavés.

Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal e Isak.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Asensio, Hazard y Benzema.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 30 de La Liga que se disputará en el estadio Reale Arena (San Sebastián).