Gol bien anulado a la Real Sociedad ante el Real Madrid por fuera de juego

La primera parte del encuentro entre Real Sociedad y Real Madrid fue de lo más tranquila. La calma previa a la tormenta. La segunda mitad ha ido aumentando de ritmo y también ha ganado en polémica y morbo. Si el gol de Sergio Ramos llegó después de un discutido penalti, el tanto posterior de Januzaj fue anulado por fuera de juego posicional.

Estrada Fernández fue avisado de lo que había sucedido y por eso no concedió el gol hasta no saber si había posición ilegal o no. Efectivamente, en las imágenes que publicaron desde la realización se ve a Mikel Merino en fuera de juego posicional, ya que se encontraba entre la trayectoria del balón y la posición de Thibaut Courtois, impidiéndole la buena visión al belga de la jugada.

Ante las protestas de los jugadores de la Real Sociedad, tanto en el campo como en las gradas donde se encontraban los suplentes, el colegiado no dejó que el tanto subiese al marcador y así continuó el Real Madrid por delante en una plaza, siempre complicada, como es la de Anoeta.

El VAR, acertado

No fue un partido sencillo para el cuerpo arbitral en el terreno de juego y para los responsables de la sala del videoarbitraje. Máxima tensión y tres grandes aciertos en tres jugadas que decantaron la balanza en favor de la justicia futbolística y que podría haber sido muy diferente de no estar esta herramienta.

Aunque en la primera mitad, Marcelo pidió penalti, fue ya tras el descanso cuando sí se señaló el punto de los once metros por una sutil pena máxima a Vinicius Júnior. El extremo brasileño fue el jugador del partido, poniendo su verticalidad y velocidad al servicio del Real Madrid para ganar la contienda.

Los jugadores del Real Madrid celebran con Benzema su gol REUTERS

Penalti bien señalado a favor del Real Madrid, al igual que estuvo bien anulado el tanto de Januzaj por fuera de juego posicional de Mikel Merino. Para redondear la noche de aciertos de Estrada Fernández, también estuvo bien cuando validó el tanto de Benzema, ya que el delantero francés no realizó el control del esférico con su mano, sino que el balón impactó en el hombro.

Visión de Zidane

Sobre todo ello fue preguntado Zinedine Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro. "No, no lo vi. Me dijeron como siempre, pero no lo vi. En el gol de Karim, creo que le toca el hombro, pero no lo vi. A favor, en contra... Aquí hay un árbitro que hace su trabajo y nada más. Nosotros solo tenemos que pensar en lo que hicimos hoy. Es una victoria merecida", dijo el técnico francés.

"Lo que me molesta es que se habla solo de una cosa, de los árbitros. Aquí hay un equipo. Hay partidos que hacemos desde el inicio de la temporada y que estamos aquí sin haber hecho nada en el campo. Al final, la polémica, lo que se dice, pues no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy ha sido una victoria merecida. Cada uno puede decir lo que quiera", añadió Zizou.

