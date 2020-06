Zidane: "¿Presión al Barcelona? Hasta el final va a ser así, nos quedan nueve finales"

El Real Madrid venció al Valencia por 3-0 en el Di Stéfano. El partido tuvo de todo: polémica, emoción y goles. Pero, además, si por algo será recordado este encuentro es por el regreso de Marco Asensio tras casi once meses alejado de los terrenos de juego por lesión y por el gol que marcó a los pocos segundos de ingresar en el campo. Sobre todo ello ha hablado Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Gol de Asensio

"Significa mucho, sobre todo para él. Para nosotros significa mucho ver a Marco en el terreno de juego, pero sobre todo él. Nos alegramos y más de que haya marcado en la primera jugada, a los pocos segundos. Me alegro mucho por él".

Presión al Barça

"Es importante lo que hacemos nosotros. Son tres puntos ante un rival muy bueno. En la primera parte jugaron con mucho ritmo. Creo que tuvimos buen ritmo, mucho mejor en nuestra segunda parte. Sabemos que será así hasta el final, nos quedan nueve finales, pero podemos irnos hoy muy contentos y satisfechos por lo que hemos hecho durante todo el partido. Es una victoria muy merecida la de esta noche".

Gol anulado al Valencia

"El árbitro ha tomado la decisión y ya está. Ha ido al VAR y ha decidido. Yo siempre soy igual en estas cosas. Son difíciles y ha pitado el árbitro".

Solo dos cambios

"Creo que hemos hecho un buen partido. Se podían hacer más, hoy hicimos dos y el otro día dijo -resopla-. Al final nos ha salido bien y eso es lo más importante. Seguramente en otros partidos necesite hacer más cambios. Que tenga cinco cambios no quiere decir que los vaya a hacer siempre, eso te lo dice el propio partido".

Hazard y Modric felicita a Benzema por su gol al Valencia REUTERS

Segundo gol de Benzema

"Ha sido un auténtico golazo. La jugada, luego de volea, con la zurda que no es su pierna favorita. Me alegro por su gol, de Marco no te digo... Después de tantos meses, solo el hecho de entrar en el campo ya estaba muy contento y solo el gol en la primera jugada hace ver que está metido y que tiene calidad para hacer este tipo de cosas. Pero quiero destacar la labor de todos, de todo el equipo. Trabajamos muy bien y eso es importante. Vamos a necesitar a todos y todos tienen que estar preparados. Hasta el final va a ser así. Faltan nueve y el domingo tenemos otro partido importante en San Sebastián. Pero hay que felicitar a los jugadores porque han hecho un partido muy completo y son ellos los que lo dan todo en el campo".

Contento con el equipo

"Veo al equipo más metido y todos, al final es el comportamiento de todos. Pero ahora hay que seguir, solo es el segundo partido y nos quedan nueve finales. Ahora hay que descansar bien porque tenemos pocos días de descanso y a preparar el siguiente partido".

Eden Hazard

"Cada uno puede opinar, pero él ha hecho un partido muy bueno. Parece de vez en cuando que está un poco cansado, de repente coge el balón y no, lo hace muy bien. Tiene mucha calidad. Ahora hay que seguir, todo el equipo, en esta línea".

La visión de Modric

"Lo que sí me ha gustado es que Luka Modric ha interpretado muy bien el partido, ha jugado muy bien entre líneas. Cuando miras todo el partido de Luka, creo que ha interpretado muy bien todo. En el primer gol recupera Sergio y luego la jugada de Luka, Eden y Karim. Pero el domingo será otro partido e igual jugamos de otra manera".

Asensio marca en su regreso tras la lesión EFE

Barcelona - Sevilla

"Nosotros dependemos solo de lo que nosotros tenemos que hacer. No me meto en la cabeza de nadie. Voy a ver el partido del Barcelona y el Sevilla, pero no voy a pensar en que va a pinchar. La única Liga que he ganado como entrenador la ganamos en el último partido en Málaga. Esta es la situación".

Actuación de Benzema

"Bueno, como todo el equipo, su actuación ha sido magnífica. No es fácil hacer lo que ha hecho con su pie izquierdo y sin caerse al suelo, es un gesto muy complicado. Es alguien que tiene experiencia y calidad. Él es el '9' del Real Madrid y siempre le dicen que tiene que marcar goles, pero su trabajo es mucho más y también nos alegramos cuando marca".

