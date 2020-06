La "vergüenza" de Guardiola con el racismo: el día que defendió los insultos a Roberto Carlos

La hipocresía de Pep Guardiola ha vuelto a aparecer una vez más, pero esta vez disfrazada de racismo. El entrenador del Manchester City ha afirmado sentir vergüenza por el comportamiento de los blancos, pero se ha olvidado de que en sus tiempos de jugador, él mismo blanquea estos comportamientos, nunca mejor dicho.

El exjugador y exentrenador del Barcelona ha vuelto a mostrar su cara más intelectual y comprometida, esa que cree tener la razón sobre todas las cosas y sobre lo verdaderamente importante en el mundo. Y esta vez, se ha dejado ver las costuras debido a la lacra del racismo.

La Premier League por fin volvió y con ella regresaron también las ruedas de prensa. En la comparecencia tras la victoria de su equipo frente al Arsenal, el técnico aprovechó para opinar acerca de uno de los temas más polémicos de las últimas semanas, el racismo.

La poca memoria de Pep

El de Santpedor se solidarizó con todas aquellas personas que son víctimas de comportamientos racistas, mostrando su cara más solidaria. Sin embargo, esa enorme carga de afecto le impidió guardar un pequeño hueco para la memoria, esa memoria que le hubiera permitido acordarse de un viejo conocido de LaLiga y del Real Madrid como es Roberto Carlos.

Tras criticar duramente el comportamiento de los blancos, Guardiola afirmó lo siguiente: "Los blancos deberían pedir perdón por la forma en la que hemos tratado a los negros durante 400 años". El 'creador' del fútbol moderno se remontan 400 atrás para criticar algo que podría haber hecho hace tan solo unas décadas, cuando tuvo una enorme oportunidad y sin embargo se puso de lado.

El entrenador catalán prosiguió en sus explicaciones: "Me da vergüenza lo que los blancos han hecho este tiempo. Tenemos que hacer muchas más cosas por los negros de las que hemos hecho hasta ahora".

Mecherazo a Roberto Carlos, en El Clásico correspondiente a la ida de la Supercopa de España de 1997

La crítica de Pep terminó con una reflexión en la que planteaba una pregunta retórica que bien se podría haber autoformulado hace unos años, cuando para él el racismo era simplemente no conocer al sitio a donde se llegaba: "¿Cómo pueden alguien pensar que somos diferentes?"

Sin embargo, y para desgracia de Guardiola, las redes sociales sí tienen memoria y no se han olvidado de los continuos episodios de racismo que Roberto Carlos vivía en el Camp Nou cuando acudía a jugar allí con el Real Madrid.

Sobre aquellos sucesos fue preguntado Guardiola en su época de jugador del FC Barcelona, y la respuesta del centrocampista fue atacar al lateral merengue: "Habla mucho este señor, habla demasiado". Antes los gritos racistas de parte de la afición culé, Guardiola no solo no defendió a un compañero de profesión, si no que los ocultó.

Roberto Carlos. Camp Nou. Racismo.

Aquella declaración de Guardiola que aún duele.



VOD: https://t.co/OGSm0j0eKc pic.twitter.com/Xo9DIDOoLB — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 23, 2020

"Lleva todo el año hablando y no conoce a esta afición. Lleva pocos meses aquí como para calificar estas cosas". Esta fue la 'vergüenza' que sintió en su día Pep Guardiola cuando el Camp Nou le dedicaba lindezas tales como 'mono' o 'macaco' a Roberto Carlos.

El problema fue tan grande, que el exjugador del Real Madrid estuvo a punto de abandonar LaLiga para no tener que sufrir este tipo de vejaciones. Con el único propósito de irse para no molestar, el lateral brasileño llegó a plantearse que abandonar era la mejor opción, especialmente si figuras como Guardiola no eran capaz de condenar estos actos racistas.

