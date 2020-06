Streaming en directo | Real Madrid - Valencia (La Liga)

Vuelve a rodar el balón en el Di Stéfano. Fue hace tan solo cinco días cuando el campo estrella de la Ciudad Real Madrid acogió el primer encuentro del reinicio liguero para los blancos. Si entonces el conjunto merengue venció al Eibar por 3-1, con goles de Kroos, Ramos y Marcelo, ahora es el turno de la visita del Valencia.

De estos tres, solo el lateral brasileño se queda en el banquillo frente a los de Celades. Por él entró un Ferland Mendy que ha sabido ganarse un puesto en los planes de Zidane y también competir un puesto con el segundo capitán en el once titular. Además del defensa francés, en la zaga se colocan Carvajal, Sergio Ramos y Varane.

Una de las grandes noticias en la previa del encuentro fue la baja de Isco por lesión. El de Arroyo de la Miel sufre una lesión isquiotibial del muslo derecho y queda pendiente de evolución. Un contratiempo en los planes madridistas, ya que se presumía su titularidad contra su exequipo y es que frente al Eibar la pasada jornada no disfrutó de ni un solo minuto sobre el campo.

Sergio Ramos y Dani Parejo, en el homenaje a Unzúe REUTERS

Antes de que el balón echase a rodar. Los futbolistas de ambos equipos se unieron en el centro del campo para sujetar la camiseta que sacó al terreno de juego Sergio Ramos y en la que se podía leer el mensaje: "Mucho ánimo Unzué, estamos contigo". Un bonito gesto hacia el exportero que ha confesado este mismo jueves que sufre ELA.

En lo que se refiere propiamente al partido, los dos necesitan los puntos. El Real Madrid para no alejarse del Barcelona después de que los culés ganasen su encuentro contra el Leganés con goles de Ansu Fati y Messi. Los de Zidane saben que no pueden permitirse el lujo de un pinchazo si no quieren que el título liguero se aleje. Conservar las opciones hasta el final es el objetivo, ya que tienen el golaverage a favor frente al eterno rival.

En lo que se refiere al Valencia, el conjunto blanquinegre busca entrar en la Champions League la próxima temporada. Jugar la máxima competición continental siempre reporta unos jugosos beneficios a los clubes que la disputan y ese es el objeto de deseo de los ches. En estos momentos los de Celades se encuentran octavos en la tabla, fuera incluso de la Europa League. Tampoco ellos pueden permitirse un mal resultado que acabe con sus aspiraciones.

