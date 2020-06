El Real Madrid, a mantener el pulso por La Liga ante un Valencia con sed de venganza

La jornada 29 se cierra en el Di Stéfano. El Real Madrid vuelve a jugar en casa y es que este reinicio de La Liga, los blancos dicen 'hasta pronto' a un Santiago Bernabéu que sigue adelante con sus obras de remodelación para disputar sus partidos como locales donde trabajan desde hace años en el día a día.

Si hace cinco días los de Zinedine Zidane se llevaban la victoria por 3-1 contra el Eibar, un triunfo que parece por el resultado más cómodo de lo que en realidad se vio sobre el césped, ahora es el turno para que el Valencia pise el verde del Di Stéfano este jueves 18 de junio.

No es ni la primera ni la segunda vez que ches y merengues se ven las caras en la temporada 2019/2020. Ya lo hicieron en la primera vuelta de La Liga y también durante las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Precisamente fue allí donde el Real Madrid dio una estocada a los de Albert Celades, quienes ahora reclaman venganza.

El Real Madrid levanta la Supercopa de España 2020 EFE

El equipo blanco acabó proclamándose campeón y sumando su primer título de este 2020 a su casillero. Ahora anda en busca y captura del segundo, que no es otro que el campeonato doméstico después de quedarse fuera de la pelea en la Copa del Rey hace ya varios meses. El Madrid se encuentra segundo en la tabla y no puede permitirse un pinchazo ya que llegan al duelo sabedores de que el Barcelona hizo los deberes frente al Leganés.

Los mismos elegidos

Zidane ha convocado a los mismos 23 futbolistas que ya incluyó en su lista contra el Eibar. Pero se espera que sí haya novedades en el once titular del conjunto blanco. Una de las más esperadas es la de Isco, ya que el de Arroyo de la Miel se quedó sin jugar en el primer partido tras el reinicio. El malagueño parece un fijo contra su exequipo y también se antoja difícil que no repita sobre el campo Hazard.

Eden Hazard, presionado por dos jugadores del Eibar REUTERS

Si el ex del Chelsea aprovechó su oportunidad y repetirá como compañero de Benzema, otros como Bale no acabaron de sacar rédito a los minutos que les concedió el míster. Sobre el galés habló Zidane ante los medios y afirmó que no hay ningún problema entre ambos pese a lo que se quiera decir sobre su relación.

Se esperan no muchos cambios desde el inicio, sino ligeros retoques como la entrada de Isco para cambiar el sistema por el 4-4-2 con el regreso del rombo al centro del campo, y con la posible titularidad de Ferland Mendy por Marcelo y de Fede Valverde por Modric.

En busca de la Champions

Los intereses del Valencia van en otra dirección y es que el conjunto che quiere repetir como equipo de Champions League en la 2020/2021. Poco margen de error para ellos después de ceder un empate contra el Levante en el último suspiro del partido que se disputó el pasado viernes. Esto también quiere decir que llegan más descansados al encuentro.

Aitor Fernández atrapa un balón ante Francis Coquelin y Alessandro Florenzi en el Valencia - Levante EFE

Ese choque dejó muy señalado a Diakhaby, sobre el que tuvo que responder varias preguntas Celades en rueda de prensa. Con Garay de baja de larga duración y la de Gabriel Paulista, una de las grandes incógnitas es saber la composición de la defensa.

El canterano Hugo Guillamón cumplió con creces al lado de Diakhaby, mientras que el joven defensa francés tuvo, de nuevo, una mala y determinante actuación. El Valencia se puede convertir en uno de los jueces de La Liga mientras lucha por conseguir sus propios objetivos.

Real Madrid - Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Fede Valverde, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema y Hazard.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Gameiro.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 29 de La Liga que se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid).

