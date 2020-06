Asprilla: "Si yo fuese James Rodríguez... mando a Zidane a comer mierda"

El debate con James Rodríguez sigue dando de qué hablar. Por un lado se encuentran los que creen que el futbolista no ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha brindado el Real Madrid y por otro los que culpan a Zinedine Zidane de la complicada situación en la que se encuentra el internacional cafetero.

En este último grupo se posiciona Faustino Asprilla. El que fuera delantero de la selección de Colombia ha señalado directamente a Zidane como culpable. "James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran", ha comenzado diciendo el exfutbolista.

"Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un 'poquitico'. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", ha añadido en declaraciones para Blu Radio Colombia.

James y Zidane se dan la mano EFE

James Rodríguez no continuará más allá del final de la presente temporada formando parte de las filas blancas. El futbolista ya estuvo muy cerca de no figurar en el plantel para la 2019/2020 y es que se le relacionó con equipos italianos como el Nápoles, así como con el Atlético de Madrid.

Precisamente, su futuro continúa siendo ligado tanto con clubes de la Serie A como con el propio Atleti. Desde el Wanda Metropolitano nunca han ocultado que el jugador colombiano gusta y que encajaría a la perfección en el ecosistema que ha ido creando en los últimos años 'El Cholo' Simeone.

Un final de temporada complicado

El ahora '16' blanco ha entrado en las dos últimas convocatorias de Zidane después del reinicio liguero, sin embargo, frente al Eibar se quedó sin minutos y eso que en la 'nueva normalidad' se pueden realizar hasta cinco cambios por encuentro. Pero él no fue uno de los elegidos para enfrentarse al conjunto armero en el Di Stéfano.

Sobre él fue preguntado Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia de este jueves. El entrenador francés continuó con su discurso y aseguró que en estos partidos que quedan hasta el final de la temporada, James volverá a tener minutos como el resto de futbolistas que forman parte del plantel: "Voy a contar con él y espero que rápidamente".

Chilena de James Rodríguez durante un entrenamiento del Real Madrid

"¿James? Sabemos el gran jugador que es, aunque es verdad que últimamente ha jugado menos, pero voy a contar con él y espero que rápidamente. Él entrena bien y vamos a ver cuándo puede volver a jugar. Somos 23 y hay mucho nivel. Jugamos cada dos o tres días y después de estar 60 sin hacerlo es un poco complicado", dijo el técnico galo cuando fue preguntado por el cafetero en la rueda de prensa telemática.

