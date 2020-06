El once del Real Madrid ante el Valencia

El Valencia es el siguiente equipo en jugar en el Di Stéfano después de que el Eibar hiciese lo propio el pasado domingo. No hay tregua en esta recta final de La Liga y este jueves llega el siguiente duelo para el Real Madrid contra el conjunto que dirige Albert Celades.

Zinedine Zidane compareció, de forma telemática, ante los medios de comunicación en rueda de prensa y lo hizo en un horario poco común. El staff del equipo blanco decidió que lo mejor para preparar el partido contra los ches era realizar un entrenamiento en una hora similar a la que se jugará el encuentro correspondiente a la jornada 29 (22:00 horas).

El entrenador francés no dio pistas sobre la alineación frente al Valencia, pero se presume que su once titular no varíe mucho del visto hace tan solo unos días en la victoria por 3-1 de los merengues contra el Eibar, con goles de Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo para el Real Madrid

De los tres goleadores ante el conjunto armero, el que más papeletas tiene para comenzar el choque en el banquillo es el lateral brasileño. La pelea por la titularidad entre el segundo capitán y Ferland Mendy se destapa como uno de los grandes duelos en este tramo final del curso.