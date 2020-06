Celades pone de relieve el punto fuerte del Real Madrid de Zidane: "No solía pasar"

Real Madrid y Valencia se ven las caras en el Di Stéfano este jueves 18 de junio (22:00 horas). En la previa del encuentro ha hablado Albert Celades para analizar la visita a Valdebebas. Uno de los nombres propios de la comparecencia ha sido el de Diakhaby.

"No hemos querido forzar la situación con Gabriel. Era asumir un riesgo demasiado elevado. Diakhaby está en la lista y preparado y dispuesto para jugar", ha asegurado el técnico del conjunto blanquinegre, quien también se ha referido a Gayà, Rodrigo o Guillamón.

Celades ha dejado claro que el objetivo es volver a la capital del Turia con los tres puntos bajo el brazo. "El Madrid es un equipo muy fuerte con algunos de los mejores del mundo con muchas alternativas en la plantilla", ha comentado sobre el conjunto que dirige Zidane.

¿Ve a Diakhaby recuperable?

"Por supuesto que es recuperable. En eso vamos a trabajar, en poder recuperarle. Después del último partido está en el foco de todo el mundo y vamos a ayudarle porque tiene que aportar su granito de arena. No hay ningún jugador que esté sentenciado. Contamos con todos. El hecho de que tenga errores, todos los hemos tenido. No tenemos que buscar culpables.

Diakhaby escapa de Sergi Enrich en el Eibar - Valencia de La Liga Gorka Estrada Agencia EFE

¿Gayà, titular?

"Está bien. Tuvo un problema ante el Levante, pero ha podido trabajar bien y podrá jugar desde el inicio porque su estado es óptimo para participar".

Doble pivote

"Nos planteamos cambios en todas las posiciones. Parejo ha tenido que soportar grandes esfuerzos. Ha jugado todo con la plaga de lesiones. El otro día hay que entender que era el primer partido y no solo Dani, ninguno de los jugadores estaba el otro día al máximo nivel.

Actitud tras marcar Rodrigo

"Hemos hablado sobre ello. Hemos trabajado esa situación. No estamos nada contentos de cómo gestionamos los últimos minutos de partidos. Cometimos errores que no tienen que pasar. Nuestra idea no era meternos atrás y sufrir tanto".

Guillamón y el primer equipo

"Hugo es un jugador con el que veníamos tiempo trabajando. Es un jugador que nos gusta lo que nos ofrece. Es una alternativa más en este final de temporada. Es maduro y tranquilo. Ojalá siga ofreciendo nivel. La posibilidad de que Coquelin juegue de central también lo contemplamos. Sólo ha jugado un partido como titular. Hay que ir poco a poco con los jóvenes. Sé que están negociando para renovar y ojalá se llegue a un buen fin".

Albert Celades EFE

Fuera de posiciones europeas

"No me gustan los objetivos a largo plazo. El objetivo es intentar ganar al Real Madrid".

¿Cómo ve al Real Madrid?

"El Madrid es un equipo muy fuerte con algunos de los mejores del mundo con muchas alternativas en la plantilla. Son muy sólidos defensivamente y eso no solía pasar. Lleno de buenísimos jugadores y con un gran entrenador. En el máximo nivel están los mejores".

Fichaje de un central

"Lo hemos dicho varias veces que era nuestra opción, pero el mercado daba una situación real que no se podía asumir con cláusulas o jugadores de los cuales sus equipos no querían desprenderse. Mangala está para jugar".

