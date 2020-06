Ceferin, sobre el City-Real Madrid: "No se ha decidido todavía si se jugará en campo neutral"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha afirmado que todavía no se ha tomado una decisión sobre qué sucederá con los partidos de vuelta de la Champions League que aún quedan por disputarse. Los clubes, entre ellos el Real Madrid y el Barça, siguen expectantes, aunque tendrán una respuesta lo antes posible.

"No se ha tomado una decisión sobre los partidos de vuelta de los octavos de final", así lo transmitía Ceferin tras la reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon. Por lo tanto, los clubes tendrán que seguir esperando a que el máximo organismo del fútbol europeo tome una difícil decisión que sin duda tendrá una repercusión enorme.

Mientras tanto, la posibilidad de que los partidos se disputen en campo neutral sigue estando en el aire: "No sabemos si se jugarán en los estadios de los equipos que tienen ese derecho o en campo neutral". Esta posibilidad podría jugar un papel fundamental en la eliminatoria que el Real Madrid tiene en su contra frente al Manchester City, ya que no tendría que visitar el Etihad, lo que puede poner un poco más cerca la remontada.

Sergio Ramos se va expulsado contra el Manchester City Reuters

Lo que sí saben los clubes, especialmente los que ejercen su condición de local, es que su opinión será escuchada y se tendrá en cuenta: "Estamos discutiendo con los equipos, que lógicamente quieren ejercer su derecho a jugar como locales, en sus estadios".

No obstante, el mayor principio que regirá la decisión final será la seguridad y la salud de todos los involucrados: "La UEFA tiene que pensar en la seguridad y en la salud de todos, y por eso estamos discutiendo con los clubes. Son posiciones diferentes. Tomaremos una decisión en breve, pero no hay nada decidido. Habrá una solución antes del 10 de julio".

La UEFA sigue dándose plazos para poder tomar las mejores decisiones posibles sin cometer fallos y sin tener que rectificar. La imagen de competiciones tan importantes como la Champions League están en juego, así como una gran cantidad de dinero clave para todos los clubes y que podía verse afectada si hay marcha atrás en algunas decisiones.

El público en los estadios

Otro de los temas que no está resulto todavía es la existencia o no de público en la reanudación de las competiciones europeas. La UEFA no ha querido valorar de forma tajante este asunto, aunque es consciente de que a corto plazo, la presencia de aficionados en las gradas está casi descartada.

"A día de hoy no sabemos si podrá haber público en las finales europeas.Tendremos una respuesta a mediados de julio. Quiero pensar que esta crisis sanitaria pasará y que todo volverá a la normalidad", transmitía Ceferin con esperanza.

La idea de la UEFA es clara y la consigna del máximo organismo del fútbol europeo es la de no cometer fallos y no precipitarse. El hecho de que sea en agosto cuando se retomen las competiciones, y no en este momento como ocurre con las ligas nacionales, permite un mayor margen de maniobrabilidad para no correr ningún riesgo.

Hay que recordar que, decisiones como las que se tomaron en los encuentros disputados entre Valencia y Atalanta o entre Atlético de Madrid y Liverpool, pudieron contribuir a la expansión del virus por el continente europeo. De momento, la línea a seguir está clara: "El riesgo aún existe y hay que ser prudentes".

