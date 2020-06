Guardiola: "¿El Real Madrid ? Por ahora no pensamos ni un segundo en ellos"

La famosa 'nueva normalidad' también en el fútbol llega a la Premier League. El campeonato inglés se retoma tan solo una semana después de que lo hiciese en España y de primeras llega uno de los platos fuertes con el Manchester City de Pep Guardiola como protagonista.

El técnico catalán ha hablado sobre el próximo encuentro frente al Arsenal, pero también se ha referido a la eliminatoria sin resolver contra el Real Madrid -los citizens golpearon primero al llevarse la victoria por 1-2 ante el equipo blanco en el Santiago Bernabéu el pasado mes de febrero-.

La rueda de prensa de Guardiola fue por Zoom, cosas de esa 'nueva normalidad', y ha asegurado que ningún equipo del mundo está preparado para jugar cada tres días. Algo que pasa en este final de temporada para que ligas como la española, italiana, inglesa o alemana puedan acabarse después de tres meses de parón.

Pep Guardiola se seca la cara con una toalla durante un partido del Manchester City REUTERS

Será en agosto cuando Manchester City y Real Madrid se vean las caras en el Etihad Stadium, el partido de ida da una ligera ventaja al conjunto británico. Sobre ello ha hablado el de Sampedor: "Sinceramente, ahora mismo no pensamos en el Real Madrid o en la Champions League ni un segundo. No preparo partidos pensado tan a largo plazo".

Otro de los temas a los que ha hecho referencia es el jugar sin aficionados en los estadios: "Cuando dije hace tres meses que no quería jugar sin espectadores, ni los mejores doctores del mundo sabían lo que iba a pasar con el coronavirus. Nadie se lo esperaba. Lo importante es la salud de la gente. Nos adaptaremos lo más rápido posible".

Estado de los futbolistas

"Han vuelto muy bien, no tengo ninguna queja. Pero no sabemos a qué nivel estamos, yo creo que los demás equipos tampoco. Hemos tenido tres o tres semanas y media para entrenar, sabemos que no es suficiente pero es lo que hemos tenido. En España y Alemania tuvieron cinco o seis semanas de preparación", ha señalado sobre cómo se encuentran los jugadores tras los meses de inactividad.

"Todos nos tenemos que adaptar porque todos hemos sufrido esta situación. Ninguno de los equipos está listo para jugar cada tres días, así que tendremos que rotar a los jugadores. Hay que acabar la temporada porque así se reduce el impacto económico en los clubes", ha añadido Pep Guardiola.

Otros nombres propios

Su partido contra el Arsenal le enfrentará con Arteta: "Es una de las personas más amables que he conocido. Fue un placer trabajar con él, estoy deseando verlo. Fue una gran parte de nuestro éxito en los últimos años. Hablé con él hace una hora y media sobre qué vino vamos a beber después del partido si la distancia social nos lo permite".

Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City Reuters

También se ha referido durante el encuentro por Zoom sobre las polémicas de Kyle Walker: "Ya lanzó un comunicado sobre lo que pasó y habló con el club. Yo quiero lo mejor para él. El ser humano va antes que el ser humano y Kyle ya ha expresado sus sentimientos".

