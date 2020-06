El golpe que hizo saltar las alarmas en el Real Madrid con Hazard: sangre en su tobillo operado

Sorprendían tras el Real Madrid - Eibar las declaraciones de Zinedine Zidane explicando que "Hazard sufrió un golpe y me ha dicho que estaba contento porque no tuvo miedo". Pues el técnico francés sabía precisamente por qué lo decía. Una entrada de un jugador del conjunto visitante provocó al belga una herida en el mismo tobillo del que tuvo que ser operado y que le iba a hacer perderse el final de la temporada de no ser por el parón por el coronavirus.

El Golazo de Gol ha emitido unas imágenes este lunes en las que se explicaba la jugada que hizo saltar las alarmas a todo el madridismo y al cuerpo técnico por el cojeo del jugador del Real Madrid. El pisotón al tobillo provocó incluso sangre en Eden Hazard, algo de lo que se dio cuenta Zidane que en el parón para refrescarse se interesó por el belga. De hecho, tras la conversación, se ve al extremo blanco irse riéndose y se entiende que fue ese el momento en el que le dijo eso de que "estaba contento".

Hazard sumó en este partido 60 minutos muy importantes que hicieron patente que su recuperación ha ido muy bien y que está listo para afrontar el final de La Liga sin problemas. El belga fue una de las grandes noticias del partido porque rindió por encima de lo que se esperaba. El delantero estuvo muy activo y dio la asistencia del gol de Sergio Ramos antes de abandonar el partido con muy buenas sensaciones.

Los tobillos de Eden Hazard en el partido frente al Eibar en la imagen captada por Gol Televisión

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

[Más información: Zidane: "Hazard sufrió un golpe y me ha dicho que estaba contento porque no tuvo miedo"]