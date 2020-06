La revelación de Piszczek: "Todos los años me decían que me iba al Real Madrid"

Los rumores sobre los fichajes del Real Madrid siempre comprenden a un buen puñado de jugadores durante cada verano. Uno que sonó durante varias temporadas y no acabó nunca vistiendo de blanco fue el lateral del Borussia Dortmund Lukasz Piszczek. El polaco fue vinculado al combinado merengue durante sus mejores años como profesional, en torno al 2013.

Pero, ¿por qué nunca fichó por el Madrid? Con 35 años actualmente, cree que nunca hubo nada serio para que pudiese irse al club blanco y que el Dortmund se encargó de torpedear todas las ofertas o intereses que llegaban por él para impedir que abandonara sus filas.

"Todos los años me decían que me iba al Real Madrid, pero luego no pasaba nada. No hubo propuestas, mi agente no me habló de contactos directos, solo eran rumores. Tal vez el Borussia Dortmund quería evitar que me fuera, por lo que ni siquiera escuchó a los otros clubes", ha dicho en una entrevista a la revista Kicker.

Piszczek, ante el Atlético de Madrid Kiko Huesca EFE

Piszczek nunca fichó por el Real Madrid ni tampoco acabó saliendo a ningún club desde entonces. Está a punto de completar su décima temporada como jugador del Dortmund y ya es el primer capitán del equipo dirigido por Lucien Favre. Este verano llegaba al final de su contrato, pero ha llegado a un acuerdo para ampliar su vínculo un año más y acabar colgando las botas en el club amarillo.

El Dortmund, en la Bundesliga

Por otro lado, Piszczek está inmerso en el final de temporada de la Bundesliga. Un gol de Erling Haaland en el minuto 94 le dio una victoria agónica este fin de semana al Borussia Dortmund por 1-0 ante el Fortuna Düsseldorf, que aplaza al menos a la próxima semana la celebración del título del Bayern Múnich en la Bundesliga.

La victoria del Dortmund, además, favorece al Werder Bremen que, con una goleada por 5-1 ante el Paderborn, alcanzó en puntos al Fortuna y sólo queda un tanto por debajo en el balance de goles, lo que puede hacer más reñida la lucha contra el descenso en las últimas tres jornadas.