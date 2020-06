El Real Madrid aprueba tras el parón: las claves de la victoria... y la preocupación de Zidane

El Real Madrid replicó al Barcelona en la vuelta del fútbol español. Victoria de los blancos en su estreno en el Alfredo Di Stéfano para no perder la estela de los azulgrana en el liderato. Del triunfo se pueden sacar varias claves en positivo sobre las que seguro trabajara Zinedine Zidane las próximas semanas mientras se decide el campeonato, pero hay otros aspectos que limar si no quieren sustos. Zidane se fue con las ideas claras.

De salir con todo... al bajón

Hubo dos Real Madrid ante el Eibar. O medio. El equipo decidió el partido por la vía rápida en una gran primera parte. Del rápido golazo de Toni Kroos hasta la aportación ofensiva de dos defensas como Sergio Ramos y Marcelo. El Madrid voló y sorprendió que se le viera así físicamente tras tres meses de parón. Los tres mencionados brillaron, además de Benzema y Hazard. Modric también muy bien.

Pero tras el descanso ese impulso se fue. El físico solo pareció aguantarle a Casemiro. El Madrid se desenganchó del partido y casi dio vida al Eibar, que se fue con la cabeza alta y un gol en su cuenta. Zidane acabó enfadado y en la pausa de hidratación se vio un adelanto de la bronca que vendría después en el vestuario.

Eden Hazard, atendido por los servicios médicos del Real Madrid REUTERS

El gran regreso de Hazard

Directo al once. Eden Hazard ya está de vuelta y es la mejor noticia que podía recibir el Madrid. No decidió el partido, pero sí fue uno de los grandes protagonistas. Jugó una hora y en la primera parte regaló el gol a Ramos. Su sociedad con Benzema sigue brillando y es la pareja a la que se agarra Zidane para luchar con La Liga.

Hazard está fino y se espera que vaya a más. Lo mejor, pese a su gran partido, fue lo que dijo Zidane en rueda de prensa: "Le han dado un buen golpe y fue un susto, pero es el fútbol. Pero al descanso dijo que estaba bien y estaba contento de no tener miedo pese al golpe".

Ramos, el corazón del Madrid

Con Sergio Ramos se midieron las ganas del Madrid. El capitán ha vuelto con ganas, mientras se sigue hablando de su renovación en los medios de comunicación. Con actuaciones así no debería de haber dudas. Marcó uno de sus mejores goles con el equipo blanco tras una carrera de 70 metros y puso el espíritu en un partido en el que se echó de menos el empuje de la afición.

A Ramos le da igual que se volviera de un parón o que se jugara en otro campo y a puerta vacía. Lleva el espíritu del Santiago Bernabéu en su interior. Con él no falto motivación y su salida del campo por una sobrecarga fue una de las razones que hizo que el equipo bajar los brazos.

Sergio Ramos saluda a Zinedine Zidane tras ser sustituido REUTERS

El banquillo debe dar más

Para ganar esta Liga, el banquillo deber ser importante. Contra el Eibar no lo fue. En su defensa hay que decir que el partido quedó resuelto en la primera mitad, pero a Zidane no le gustó lo que vio de los suplentes que saltaron al terreno de juego. Mendy sorprendió por la derecha y Vinicius sí intentó algo, pero no fue suficiente para frenar la caída en picado del esfuerzo blanco en la segunda parte.

Quizás lo peor fue lo de Bale, que en media hora que jugó apenas hizo nada. Pasó inadvertido y jugó sin ganas mientras Rodrygo también parece haberle adelantado. Zidane trabajará para que esto no vuelva a pasar en los diez partidos que quedan.

Courtois, al mismo nivel

Ver a Courtois parar como lo hizo es una gran noticia. Desde que volviera La Liga el pasado jueves se ha visto a varios porteros cometer errores o mostrándose inseguros, incluso Oblak en el gol que recibió. Pero no Courtois. El portero belga regresó casi al nivel con el que se fue al parón. Y era muy alto.

Tuvo buenas paradas, aunque solo sufrió cuando le probaron de lejos. Tuvo mala suerte en el gol y no pudo dejar a cero la portería, pero sigue manteniendo las distancias con Oblak en la lucha por el Zamora. Sigue habiendo un seguro bajo palos.