El presidente del Nápoles pone precio a Fabián Ruiz: "Una oferta de 100 millones la estudiaría"

La relación que existe entre Fabián Ruiz y el Real Madrid colea prácticamente desde su desembarco en Italia. El Nápoles apostó por el centrocampista español que dio un paso adelante el verano pasado en la Eurocopa sub23 y ha confirmado su calidad tanto en la Serie A como en la Champions League, donde aún tiene pendiente la vuelta de los octavos de final ante el Barça. Aurelio De Laurentiis, conocedor del interés que hay en Europa por el jugador, le ha puesto precio en una entrevista en el diario italiano Corriere dello Sport.

El mandatario del conjunto del sur de Italia ha sido claro ante las posibles ofertas que puedan llegar tanto por Fabián como por Koulibaly. "A Fabián le quedan tres años con el Nápoles, a Koulibaly dos. No hay ningún problema. Si llegan equipos con 100 millones, me lo pensaría y lo más probable es que los vendiese, siempre y cuando quieran ellos", expone De Laurentiis. Eso sí, si van con 60 millones, ni respondería. "No necesito dinero, veo equipos con cuatrocientos millones de deudas. Yo no le debo nada a nadie", sentencia.

En un mercado marcado por el coronavirus y la crisis económica que ha traído consigo a todos los clubes europeos, parece difícil que alguien se atreva a pagar algo así. Los blancos prevén una ventana de fichajes más centrada en las salidas que en las entradas ya que tiene muchas fichas de cara a la próxima temporada y necesitará aligerar la plantilla.

La portada del diario italiano Corriere dello Sport

En cualquier caso, el Real Madrid no descarta la posibilidad de hacerse con Fabián. El andaluz es un jugador que ha demostrado la suficiente calidad para estar al nivel del club, pero sobre todo que aún tiene una progresión digna a tener en cuenta. El centrocampista tiene físico, tiene clase con el balón, tiene sacrificio defensivo y, sobre todo, tiene gol. Ese potente disparo desde fuera del área ha enamorado a muchos clubes que parecen dispuestos a hacer una oferta. Está por ver si a la altura de la que pide De Laurentiis.

¿Y el Barça?

El Barça también se quería apuntar a la puja por Fabián, pero no es ni su primer, ni su segundo ni tan siquiera su tercer objetivo. El interés del club azulgrana por Lautaro Martínez, Neymar Jr y Miralem Pjanic simplemente sitúa a la entidad culé como un espectador en la lucha por el centrocampista.

