Modric manda un mensaje al Real Madrid: "Puedo jugar a un alto nivel durante dos años más"

Luka Modric fue titular en la vuelta del Real Madrid al fútbol este domingo. Una señal de que Zinedine Zidane le ve bien y así se siente él también, a tenor de sus palabras en La Gazzetta dello Sport. El centrocampista croata ha concedido una entrevista al medio italiano y en ella habla desde su futuro hasta su pasado y el terror que vivió en la guerra cuando era tan solo un niño.

Pese a tener 34 años, Modric se ve capacitado para acabar su contrato en 2021 e, incluso, jugar una temporada más de blanco: "Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club", dijo sobre su continuidad en el club, más allá de la vinculación actual que tienen.

Sobre el final de temporada en la Champions, declaró quiénes son los favoritos: "Veo bien al PSG, incluso si no juega hasta agosto. Es fácil decir Barcelona y Bayern. Hay que tener cuidado con el Atlético de Madrid. Y añadió sobre las opciones blancas: "Y, por supuesto, entre los favoritos estará el que pase entre el Manchester City y el Real Madrid".

Dos jugadores del Eibar intentan robar el balón a Luka Modric REUTERS

Cristiano y las estrellas del futuro

Modric también recordó para el medio italiano la figura de Cristiano y lo que compartió con él tras seis años siendo compañeros: "Es uno de los más grandes de la historia. Cristiano siempre quiere ganar, nos motivó y nos hizo reaccionar. tiene un gran corazón, siempre está listo para ayudar a los necesitados".

Y de Cristiano pasó a los cuatro jugadores que cree que darán el salto a lo más alto del fútbol mundial: "Mbappé lo tiene todo, pero creo que para dar el salto de calidad necesita ir a un campeonato donde su equipo no gana tan fácilmente. También veo un gran potencial en Vinicius y me gustan De Bruyne y Sterling".

Su apodo en el Madrid

Ya en un lado más personal, Modric habló de cómo afronta la vida, el día a día y lo que hizo ganarse el mote que tiene en el vestuario del Madrid: "Me siento como una persona normal, que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre' porque cuando pierdo en el entrenamiento me lo tomo mal".

El terror de la guerra

Por último, Modric relató el horror de la guerra de los Balcanes, en la que su abuelo perdió la vida: "Vivía en el hotel Kolovare con la familia y había muchos de mis compañeros. Jugábamos a la pelota o nos escondíamos en el hotel, hasta que se escucharon las sirenas. En ese momento, sabías qué hacer: correr al refugio. Allí, con seguridad, volvíamos a jugar".

