Pochettino: "¿Mi futuro? Es la pregunta del millón y me la hago cada día"

Mauricio Pochettino sigue alimentando los rumores sobre su próximo destino y cuál será el equipo que anuncie su fichaje en la que sería su regreso a los banquillos tras abandonar el Tottenham este año. El argentino no quiso desvelar nada sobre su futuro de cara a la próxima temporada y aseguró que es "la pregunta del millón" en su intervención en el Golden Coach Congress que organiza Aitor Karanka en estos días.

"Es la pregunta del millón y me la hago con Jesús cada día: ¿Cuándo volveremos y dónde estaremos? Como me dijo un día el gran Jorge Griffa con 16 o 17 años: Mauricio, el fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir. Confía y haz todo lo que tengas que hacer para que esa decisión que el fútbol va a tomar por ti te encuentre preparado", respondió a la cuestión sobre si ya sabe algo más de lo que hará el próximo año. Recientemente ha sido relacionado con el Newcastle después de que llegara el nuevo proyecto saudí, pero su gran ilusión sigue siendo entrenar al Real Madrid.

Desde mayo ya no está vigente la cláusula que había en su contrato con el club inglés que le impedía entrenar a otro equipo, por lo que su decisión puede estar próxima. "Creo que eso es lo más importante, estar preparado y abierto para que cuando el fútbol decida dónde nos va a llevar, estemos preparados para no fallar y darle a tu próximo club y a tus próximos jugadores lo que realmente necesitan de nosotros", expone el que también fue entrenador del Espanyol.

Pochettino, con el Tottenham durante la pretemporada Reuters

Pochettino apela a los futuros entrenadores a que mantengan esa pasión que ha llevado a que tomen la decisión de comenzar sus carreras en los banquillos y cuidar la ilusión por mejorar siempre. "Somos los encargados de proteger a ese niño que todos llevamos dentro. Un ejemplo lo tenemos en estos tres meses que hemos estado confinados. Hemos tenido tiempo para parar un poco y pensar", resaltó el técnico sudamericano.

Seguidor de The English Game

El argentino se declaró fiel seguidor de la serie de Netflix sobre los orígenes del fútbol 'The English Game'. "Realmente uno siente una gran responsabilidad después de ver esa serie, porque realmente hay que ir a ver los orígenes del fútbol para entender que no es un negocio común y corriente. Todo el mundo tiene cabida en este deporte porque estamos hablando de pasión, de emociones. Somos un poco los protectores de esto, más allá de sentirnos con la responsabilidad de involucrarnos en la tecnología, esa tendencia de que la tecnología pueda suplir al corazón", reflexionó Pochettino.

