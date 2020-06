Hazard y Rodrygo acompañan a Benzema en el once titular del Real Madrid ante el Eibar

Una de las grandes dudas en la previa del partido entre el Real Madrid y el Eibar, correspondiente a la jornada 28 de La Liga, era quiénes acompañarían a Karim Benzema en el tridente. Duda resuelta, Zinedine Zidane apuesta en el primer once titular después de tres meses de parón por la crisis del coronavirus por Eden Hazard y Rodrygo Goes.

Primer partido, primera sorpresa. El joven extremo brasileño es de la partida. Nadie había puesto en sus quinielas el nombre de Rodrygo y es que, precisamente, en los últimos partidos antes del parón había ido quedándose fuera no solo de los partidos disputados por el conjunto merengue, sino también de las convocatorias de Zizou.

Ni Vinicius ni Bale y tampoco Asensio. El ex del Santos ha sido el elegido por Zidane para formar parte de la delantera del Real Madrid ante el equipo armero en el Di Stéfano. Además de Rodrygo, la otra gran novedad en el once inicial es la presencia del belga Hazard.

El ex del Chelsea es otra de las novedades del equipo. Cuando La Liga se suspendió a mediados de marzo, se encontraba lesionado y se pensaba que ya incluso no podría jugar más durante la presente temporada. El parón ha provocado que su situación cambie y que pueda resarcirse de su irregular primer año como jugador blanco.

El propio Hazard señalaba en marzo que su primera campaña no estaba siendo buena: "Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas. Para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma". Ahora llega su momento.

Con Modric y Marcelo

Rodrygo Goes y Eden Hazard no son las únicas dudas resueltas en el equipo blanco. También se especulaba con quién ocuparía el lateral izquierdo frente al Eibar. En esta ocasión, Marcelo le ha ganado la partida a un Ferland Mendy que continúa contando con la confianza del técnico y que espera una oportunidad desde el banquillo madridista.

La otra incógnita se colocaba en el centro del campo. Finalmente, Zidane ha optado por formar con un 4-3-3 y los tres hombres que ocupan la medular son: Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Destaca así la ausencia de un Fede Valverde que se ha metido en estos últimos meses al entrenador galo y a la afición merengue en el bolsillo. Pero en esta vuelta de La Liga, a 'El Pajarito' le toca ser suplente.

El once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Eibar, en el Alfredo Di Stéfano, para disputar la jornada 28 de La Liga son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

[Más información: Narración y estadísticas del partido entre Real Madrid y Eibar de la jornada 28 de La Liga]