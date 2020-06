Take Kubo, ante un partido especial contra el Barcelona: "Hay que ganarlo como sea"

El japonés Takefusa Kubo ha afirmado que el partido de este sábado en el Visit Mallorca Estadi ante el Barcelona "hay que ganarlo como sea", por la necesidad que tiene el conjunto bermellón de sumar los tres puntos para seguir peleando por la permanencia.

"Contra el líder es imposible no estar concentrado. No sé si ellos lo estarán, pero nosotros seguro que sí. Hemos trabajado fuerte desde el parón (por la pandemia del coronavirus) y a ver si sacamos algo", dijo Kubo en declaraciones al club balear.

El futbolista formado en la cantera del FC Barcelona y que juega en el Mallorca en calidad de cedido por el Real Madrid, dijo que el equipo había "aprovechado" la interrupción de LaLiga "para mejorar en todas las facetas, tanto en lo táctico como en lo físico".



"Ahora creo que todos estamos al cien por cien, más fuertes, más rápidos, después de trabajar en casa y en el campo siguiendo las instrucciones del cuerpo técnico del Mallorca", explicó.

Kubo cree en la permanencia

Kubo añadió que la "mejor manera de competir" para lograr el objetivo de la permanencia es "pensar en los once partidos que restan uno a uno".

"Tenemos que arrancar bien y aunque nos esperan partidos complicados, los de abajo (en la tabla) también los tienen ante rivales que están arriba. Hay que luchar (en el tramo final) hasta la última gota", indicó. El jugador asiático también se ha referido al hecho de jugar partidos sin público en las gradas.

Los jugadores del Mallorca celebran el gol de Takefusa Kubo ante el Eibar EFE

"En casa somos mucho más fuertes y eso es en gran parte por el apoyo de los aficionados. Pero aunque no estén en el estadio, yo veo sus caras y sé que desde la distancia nos animarán igual", precisó.



Con respecto al 5–2 encajado en al primera vuelta en el Camp Nou, Kubo admitió que al Mallorca "le costó un poco entrar en el partido", circunstancia que "espera no se repita" este sábado en Palma. "Ojalá empecemos ganando aquí. En ese partido pudo hacer más de lo que yo creía y eso me dio mucha confianza, aunque el resultado no acompañó", remarcó Takefusa Kubo.

