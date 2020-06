En Inglaterra informan de que el Arsenal ofrecería a Jovic 10 millones de euros de contrato

Los rumores sobre el futuro de Luka Jovic siguen surgiendo desde varias partes de Europa. Desde que el Milan se aproximó al Real Madrid y al entorno del jugador ofreciendo supuestamente dos años de cesión con opción de compra al equipo blanco, otros equipos que también estaban interesados en el serbio parecen haberse activado. Y ese sería el caso del Arsenal que, desde Inglaterra, ya apuntan hasta la cifra de su salario.

Los gunners estarían preparando un contrato de 10 millones de euros, según informa este viernes el diario The Sun. Desde las islas británicas creen que el delantero del Real Madrid sería el ideal para, por lo menos, hacer que Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazzette aclaren su futuro. Uno acaba su vinculación con el Arsenal la próxima temporada y el otro no está seguro de querer seguir vistiendo la camiseta del equipo del Emirates Stadium.

El Arsenal le sigue desde su etapa en el Eintracht de Frankfurt que convenció al Real Madrid para pagar los 60 millones que desembolsó el verano pasado. Jovic no ha estado ni cerca de igualar en esta temporada las cifras que consiguió en Alemania. Hasta 27 goles consiguió entre todas las competiciones en 48 partidos. Este año no ha tenido las mismas oportunidades, pero tampoco ha aprovechado las pocas que ha disfrutado. Tan solo suma dos goles en 24 encuentros.

Luka Jovic y Zinedine Zidane EFE

El serbio está dando más que hablar por sus problemas extradeportivos que por lo que hace sobre el campo. Primero se saltó el confinamiento que existía en Serbia después de que el club le dejara pasar en Belgrado el período en el que azotaba el coronavirus con más fiereza. Después, en su regreso, no pudo ni empezar a entrenar en Valdebebas otra vez porque se lesionó entrenando en casa. La última ha sido la polémica barbacoa en su casa con Maksimovic y Saponjic, aunque él no estaba incumpliendo ningún protocolo ya que no se entrena con el grupo y tiene esa condición especial.

Confianza en Jovic

El del Milan y la del Arsenal son los dos intereses que más notoriedad han ganado en este 2020. Por el momento, el Real Madrid considera que Jovic no ha estado tan acertado en esta primera experiencia, pero no por ello va a quitar sus esperanzas sobre el delantero. El club confía en su recuperación antes del final de La Liga y que pueda colaborar con la plantilla en la lucha por el título. En cualquier caso, parece que no le faltarán novias.

