Kroos aclara sus palabras sobre la homosexualidad en el fútbol

Toni Kroos se prepara para el regreso de La Liga, ya que aunque este jueves se reinicia el campeonato doméstico, al Real Madrid no le llega el turno hasta el domingo frente al Eibar en el Di Stéfano. Pero el centrocampista es protagonista ahora por unas declaraciones suyas a la revista GQ sobre la homosexualidad en el fútbol.

"Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello.Eso sí, no sé si aconsejaría declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas,no podría asegurar que no terminara siendo insultado y menospreciado", fueran sus palabras.

Este consejo fue malinterpretado por muchos y es por ello que durante un podcast junto a su hermano Felix, el centrocampista del Real Madrid aclara su declaración sobre la homosexualidad y los futbolistas. Toni señala que no es quién para animar o no a sus compañeros de profesión a dar ese paso de, como se conoce comúnmente, 'salir del armario' ya que él ""no tendría que vivir con las consecuencias".

La homosexualidad, el eterno tabú en el fútbol

Lo que sí quiere dejar claro Toni Kroos, para acabar con la polémica es que si cualquier futbolista decidiese declarar abiertamente su homosexualidad y por ello fuese discriminado o excluido, él "rechazaría de manera categórica" que le hicieran esto y le daría su apoyo siempre.

El 'otro' Kroos

Durante esa entrevista, el madridista mostró su cara más personal y habló de su faceta como padre: "Les suelo dejar pasar algunas cosas, pero sentimos la exigencia de convertir a nuestros hijos en personas simpáticas y educadas. Estamos muy atentos a que siempre saluden. De vez en cuando me doy cuenta de que otros niños no consiguen hacerlo, es algo que me molestaría como padre. Espero de mis hijos que hagan caso, algo que no siempre se da. Entonces se lo repetimos, la primera vez de manera más amable y la segunda, menos. Por lo demás, tienen una vida maravillosa. No solo en lo material".

[Más información - El vacile viral de Kroos a Lucas Vázquez: "Solo ganas por la distancia de seguridad"]