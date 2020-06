Del Bosque: "¿Casillas presidente de la Federación? Si se empeña, puede serlo"

Vicente del Bosque pasó por los micrófonos de la Cadena SER para recordar cómo fue el Mundial ganado en Sudáfrica hace diez años. El antiguo seleccionador charló en El Larguero sobre anécdotas que la Selección Española vivió aquellos días y repasó la actualidad de algunos de sus protagonistas, como la del capitán Iker Casillas.

El salmantino afirma que el ex portero de Real Madrid y Oporto siempre ha perseguido ese sueño de llegar a ser presidente de la RFEF: "¿Iker presidente de la RFEF? Si él se empeña, puede optar a ser presidente de la Federación. Siempre lo he escuchado diciendo que le gustaría ser presidente, tenía ese interés desde hace un tiempo".

El hombre que dirigió a España en aquel Mundial ganado para alegría de todo un país, rememoró varias anécdotas de aquellos días en Sudáfrica como las apuestas con Puyol: "Apostábamos sobre todos los partidos, se encargaba Puyol de llevar las apuestas de todos. Y yo creo que gané, ha pasado mucho tiempo... Pero no me hice rico, era algo interno".

Vicente del Bosque recogiendo un Premio Social de la Fundación Mapfre en 2018 E. E.

Con su tranquilidad habitual explicó también cómo el ansiado gol de Iniesta en la prórroga de la final ante Holanda no le cambió mucho sus planes. "No hice nada en particular. Hice lo que tenía que hacer en el campo y luego esperé para subir a buscar la Copa del Mundo. El gol de Andrés no lo celebré con nadie, apreté un poco los puños porque quedaban cuatro minutos y había que esperar hasta el final. Había que tener tranquilidad e inteligencia. Algo habré intercambiado con mi segundo, nada más".

Del Bosque y 'el nuevo fútbol'

El entrenador repasó también cómo será para él la vuelta del fútbol y las particularidades que conlleva, como los cinco cambios que para él "no benefician a nadie" o los estadios sin público: "¿Público en algunos estadios sí y en otros no? Yo creo que así se adulteraría la competición. O todos o ninguno", afirmó.

El técnico aprovechó también para intentar zanjar un tema que le ha perseguido en los últimos años, el de su vinculación con la política y con Pedro Sánchez: "A mí Pedro Sánchez no me ofreció ningún cargo político. Yo ya tuve mi momento de político, en el 78, cuando ayudé con la formación de la AFE".

[Más información: Acuerdo entre la RFEF y China para extender la 'marca España' en el gigante asiático]