Setién reconoce que es "mejor" jugar antes que el Madrid y se queja de los partidos a las 22h

Quique Setién sigue con sus quejas por el horario a pesar de que ha quedado claro, comparando las horas de descanso con sus rivales, que tendrá más ventaja que la mayoría de los equipos. Además, el Barça siempre jugará antes que el Real Madrid, rival directo por el título de La Liga, en estas primeras cuatro jornadas del reinicio del campeonato, algo que no ha pasado en balde para el cántabro y que se ha enorgullecido de la ventaja que les da.

"Creo que es siempre mejor jugar antes y dejar que el otro haga lo que tiene que hacer. Prefiero jugar antes, lo que no me parece bien son los partidos a las diez de la noche y llegar a dormir a las 2h o a las 3h de la madrugada", indicó Setién que este martes se pasó por El Partidazo de COPE. El entrenador del Barça se ve en "una situación mejor que la del Madrid". "Seguro que esos dos puntos no son suficientes, pero prefiero estar como estoy yo que como está el Madrid", explicó el preparador culé.

La realidad es que al cántabro, y al club azulgrana durante la temporada, le ha ido mejor fuera de casa. "Habría que determinar si fue por el público por lo que el Barça no estuvo bien fuera de casa. Tendemos a minusvalorar a los rivales cuando se enfrentan a Madrid o Barça", sentenció el técnico que valora positivamente la opción de que haya público en los estadios ya que "con un tercio en el Camp Nou, 30.000 personas no las van a tener en muchos estadios". "Ojalá al Real Madrid le influya jugar en Valdebebas", destacó Setién.

Quique Setién, durante un entrenamiento de esta semana

"Todo el mundo puede pensar que los equipos grandes van a sacar provecho de esto. Quizás en ese sentido podamos tener cierta ventaja. Hay equipos a los que la influencia de su público les hace ganar muchos puntos. Me encantaría jugar en casa con público, pero en otros campos, donde la influencia del público se nota cerca, influye mucho. Si estuvieran vacíos sería mejor para el equipo que va a jugar allí", explica el técnico culé.

