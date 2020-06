El Real Madrid y el miedo a las lesiones: los primeros contratiempos amenazan el plan de Zidane

La semana de la vuelta de La Liga no empezó de la mejor manera para el Real Madrid. El club blanco emitía un parte médico en el que informaba que Nacho Fernández sufría una lesión muscular en el recto anterior derecho. No especificaba el tiempo de baja, pero no tardaría en saberse que estaría fuera del equipo en torno a dos y tres semanas. Sin ser uno de sus titulares, la noticia golpeaba de lleno en la hoja de ruta de Zinedine Zidane.

El Real Madrid sabe que necesita el máximo de jugadores para afrontar el final de Liga. La plantilla la conforman 25 futbolistas y, con once jornadas por delante comprimidas en apenas un mes, todos van a tener su momento con la reanudación del fútbol. Unos más y otros menos. Pero la forma en la que se terminará la temporada obliga a Zidane a contar con todos más que nunca.

En el club blanco lo tienen claro desde hace semanas, cuando se conoció que La Liga quería volver. La preparación puede que se haya quedado corta porque los equipos apenas han tenido dos-tres semanas para trabajar con todo el grupo junto. Una minipretemporada escasa para lo que supone volver de dos meses de parón total y con la tensión que ha podido generar en los futbolistas la situación de incertidumbre que ha golpeado el mundo.

Zidane 'simula' el reinicio de Liga para el Real Madrid

Por eso, el físico de los futbolistas es todavía más importante. Una lesión, por pequeña que sea, puede costarle al jugador su final de La Liga más atípica. Lo sabía el Madrid y por eso durante las últimas semanas ha cuidado a jugadores como Isco, Fede Valverde, Gareth Bale o el propio Nacho que presentaron alguna sobrecarga o molestia muscular. Ningún equipo se puede permitir lesiones en este tramo que decidirá La Liga.

Se salvan cinco de las lesiones

Y es que, además, el Madrid no viene pasando una temporada tranquila en el tema de lesiones. Desde la grave lesión de Marco Asensio en verano hasta el calvario de Eden Hazard en su primer año. Solo cinco futbolistas han estado exentos de lesiones esta campaña dentro del vestuario blanco: Areola, Varane, Carvajal, Casemiro y Vinicius.

Viendo el ejemplo de la Bundesliga, los equipos saben que será difícil no lamentar ninguna lesión con la vuelta del fútbol. Los jugadores no están preparados, en ningún caso, para volver de sopetón a la competición (sin amistosos previos) y menos para jugárselo todo (desde el campeón hasta el descenso) en poco más de un mes. El estrés y el factor psicológico pesará mucho.

Contratiempos en defensa y ataque

Con la lesión de Nacho empiezan los contratiempos para Zidane. Entre que vuelve el canterano blanco, el técnico francés deberá cuidar mucho a uno de sus jugadores: Carvajal. El español se queda solo en el lateral derecho y solo Militao o Lucas Vázquez se presentan como alternativas sin ser su posición natural.

Algo parecido ocurre en la delantera. La fractura en el pie que sufrió Luka Jovic en su casa le ha alejado de sus compañeros durante el último mes y parece que irá para largo. Benzema, por tanto, está aún más solo en ataque mientras que Mariano, otro que volvió lesionado pero ya está recuperado, tendrá que medir con la vuelta del fútbol si su progresión ascendente con Zidane no se ha visto frenada por el parón.

Las lesiones importan más que nunca. Se prevén más que de costumbre y una pequeña lesión podría significar perderse casi la mita de lo que queda de calendario. En el mejor de los casos, vaya. Con los cinco cambios, el fondo de armario es todavía más importante y cada baja en el equipo duele más. Miedo a las lesiones en el Real Madrid y en el resto de La Liga.

